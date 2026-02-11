«Челси» вел 2:0, но не выиграл у «Лидса» – 2:2. У Палмера и Нмечи по голу и ассисту

«Челси» сыграл вничью с «Лидсом».

«Челси » дома поделил очки с «Лидсом » (2:2) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте счет открыл нападающих хозяев Жоао Педро – с паса Коула Палмера . На 58-й англичанин реализовал пенальти и добавил гол к ассисту.

На 67-й форвард гостей Лукас Нмеча с пенальти отыграл один мяч. На 73-й вингер Ноа Окафор сравнял счет – с паса Нмечи.

«Челси» набрал 44 очка и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Лидс» идет 15-м, имея 30 баллов.

