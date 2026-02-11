Матч окончен
«Челси» вел 2:0, но не выиграл у «Лидса» – 2:2. У Палмера и Нмечи по голу и ассисту
«Челси» сыграл вничью с «Лидсом».
«Челси» дома поделил очки с «Лидсом» (2:2) в 26-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 24-й минуте счет открыл нападающих хозяев Жоао Педро – с паса Коула Палмера. На 58-й англичанин реализовал пенальти и добавил гол к ассисту.
На 67-й форвард гостей Лукас Нмеча с пенальти отыграл один мяч. На 73-й вингер Ноа Окафор сравнял счет – с паса Нмечи.
«Челси» набрал 44 очка и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Лидс» идет 15-м, имея 30 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Мне кажется, что Пальма сам не понял, как не забил. Это действительно эпик фейл. Тут можно сразу заканчивать прямо всё
Жоао Педро продолжает феерить.
Почему Юмореска был не способен играть так напористо с бусами? Как сказали тут типа он детально готовился к топам, но против слабых ему не по масти что-ли делать что-то? За первый тайм больше способов показали вскрыть бус, чем за весь период итальянского Поттера и его ватоката. Да и не в этом дело даже, а в том, что Челси выглдит выше классом, чего в таких матчах не было с Юмореской
Надеюсь, Юмореса подберет Сити. Пускай Холанд и Ко терпят от Лидсов и Чарльтонов.
Да, но только Должуку разобьют сердце, если Юмореска уйдёт от него в такой ненавистный Сити.
ну если палмер такое не забивает - то можно заканчивать
Нет слов. Рукалицо
Отменят не отменят, но это самое настоящее ШАПИТО
Вчетвером не забрать мяч у какого-то нонейма- весь Челси в этом
Хато - 40 млн- прием мяча как у газинского 👍
Хахаха
Там у 2/3 состава такой прием. Потому и
Красота! И как всегда Пальма с Жоао расчертили. Отмечу и пас Сантоса в касание на Колю
Когда же уже поймет руководство, что все эти ачимпонги и чалобы (не говоря уже об остальных) - ни разу не защитники уровня топ-4 апл?
Нет у меня для вас других писателей. Работайте с теми кто есть! (с)
а как можно такое засчитывать в эпоху ВАР?
мяч попал в руку. он ей не играл
разве для атакующих игроков это имеет значение?
