Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Канвоном»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 7-го тура.

В 7-м туре Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграл вничью с «Аль-Вахдой» (0:0), «Аль-Хилаль» Малкома и Карима Бензема – с «Шабаб Аль-Ахли» (0:0).

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого уступил «Матида Зельвия» (0:2) во вторник, «Аль-Садд» Клаудиньо и Роберто Фирмино в гостях с справился с иранским «Трактором» (2:0), «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Гарафу» (7:0).

Лига чемпионов Азии

6-й тур

Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
11 февраля 10:00, Мунсу
Логотип домашней команды
Ульсан ХД
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Мельбурн Сити
Матч окончен
90’
+4’
Medin Memeti   Besian Kutleshi
90’
+3’
Marcus James Younis
90’
+3’
  Marcus James Younis
90’
+2’
Аткинсон
Карьелло   Ли Чжин Хен
90’
+1’
  Боянич
80’
78’
Max Caputo   Kavian Rahmani
Со Мйон Гуань   Трояк
73’
Сим Сан Мин   Cho
69’
Ли Хи Гюн   Хо Йоль
69’
Кан Сан У   Чан Си Йон
68’
68’
Куэн   Арзани
67’
Lopane   Harrison Thomas Shillington
67’
Делбридж   Супреан
2тайм
Перерыв
36’
  Max Caputo
Ульсан ХД
Чжо Хен У, Сим Сан Мин, Ким Ен Гвон, Со Мйон Гуань, Юн Чжон Гю, Ли Хи Гюн, Кан Сан У, Ли Гю Сон, Боянич, Ли Дон Ген, Карьелло
Запасные: Пэк Ин Ву, Ли Чжэ Ик, Хо Йоль, Pimentel Ferreira, Трояк, Min-seo Jo, Чан Си Йон, Рю Сон Мин, Чхой Сок Хюн, Маркао, Cho, Ли Чжин Хен
1тайм
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Делбридж, Феррейра, Аткинсон, Medin Memeti, Тиг, Lopane, Marcus James Younis, Куэн, Max Caputo
Запасные: Супреан, Zane William Schreiber, Emin Durakovic, Арзани, James Sigurd Nieuwenhuizen, Peter Gerard Antoniou, Besian Kutleshi, Liam Robert Oska Bonetig, Kavian Rahmani, Harrison Thomas Shillington, Lawrence Wong
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
11 февраля 10:00, Chuncheon Songam Stadium
Логотип домашней команды
Канвон
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Шанхай Порт
Матч окончен
Со Мин У   Seung-Won Lee
87’
Sang-Hyeok Park   Ji-Ho Lee
87’
Ко Ен Чжун   Халайхал
87’
85’
Лю Чжужунь   Чжан Юань
85’
Лу Юнтао   Куай
Mo   Yun-Gu Kang
78’
76’
Мелендо   Синьсян
63’
Бао Шимэн   Jingchao Meng
63’
Фэн Цзинь   Габриэлзиньо
Jun-Seok Song   Do-Hyun Kim
57’
2тайм
Перерыв
26’
Юсуп
Канвон
Park, Jun-Seok Song, Тучи, Min-Ha Shin, Joon-Hyuck Kang, Ким Дэ Вон, Gi-Hyuk Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Hyun-Tae Jo, Jung-Hun Kim, Hyo-Bin Lee, Seung-Won Lee, Yun-Gu Kang, Tae-Hwan Kim, Халайхал, Чхве Бен Чхан, Пак Хо Ен, Eun-Chong Hwang, Do-Hyun Kim, Ji-Ho Lee
1тайм
Шанхай Порт:
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Юсуп, Бао Шимэн, Азиангбе, Матеус Витал, Лу Юнтао, Лю Чжужунь, Мелендо, Фэн Цзинь, Орр
Запасные: Мин Тянь, Dongcheng Wang, Куай, Jingchao Meng, Чжан Юань, Синьсян, Afrden Asqer, Чэнь Вэй, Yuhang Zhang, Yue, Габриэлзиньо
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
9 февраля 13:45, Аль-Нахайян
Логотип домашней команды
Аль-Вахда
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
89’
Тоуни   Ricardo Mathias da Silva
Kruspzky   Arnau Pradas Algaba
81’
77’
Марез   Салех
Салмин
74’
Диарра   Кайо
70’
63’
Аль-Джухани   Аль-Бурайкан
63’
Гонсалвес   Мийо
57’
Гонсалвес
Тадич
47’
46’
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
2тайм
Перерыв
Kruspzky
45’
+1’
Лукас Пимента
25’
24’
Менди
23’
Тоуни
Диарра
22’
Аль-Вахда
Аль-Хаммади, Абделазиз, Ивкович, Лукас Пимента, Гуга, Жадсом, Салмин, Диарра, Kruspzky, Тадич, Хрибин
Запасные: Mobin Amir Dehghan, Louay Al Trayi, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Кайо, Arnau Pradas Algaba, Горбани, Аммар, Abdelaziz Mohamed Abdulla Mohamed Ibrahim Al Balushi, Бернарду Фолья, Jaralla Al Menhali, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi, Ali
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Дамс, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Гонсалвес, Кессиэ, Марез, Тоуни
Запасные: Yazan Madani, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Салех, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Санби, Мийо, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Ricardo Mathias da Silva
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
9 февраля 13:45, Stadion Istiqlol
Логотип домашней команды
Насаф
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Шорта
Матч окончен
Мухиддинов   Халилов
90’
+3’
Шаля   Усмонов
90’
+2’
83’
Заддем   Яхья
Рахматов   Yashnarbek Berdirahmonov
80’
Абдихоликов   Отубанджо
69’
Абдирахматов   Абдуназаров
69’
68’
  Abd Al Kathem
62’
Dominique Mendy   Farhan
Рустамов
58’
Шаля
47’
46’
Садун   Abd Al Kathem
46’
Younnes   Magid
46’
Jabar   Ahmed
2тайм
Перерыв
Абдихоликов
45’
  Рахматов
8’
Насаф
Неъматов, Мухиддинов, Абдирахматов, Давронов, Эшмуродов, Гайбуллаев, Рустамов, Рахматов, Бахромов, Шаля, Абдихоликов
Запасные: Абдуназаров, Сокари, Усмонов, Dilshod Murtazayev, Отубанджо, Samandar Murodboyev, Халилов, Нумонов, Yashnarbek Berdirahmonov
1тайм
Аль-Шорта:
Hasan Ahmed Assi Hussein, Younnes, Aggoun, Youssef Youssef, Садун, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Али, Заддем, Dominique Mendy, Jabar, Аль-Мавас
Запасные: Ahmed, Saleh, Ahmed, Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Magid, Farhan, Abd Al Kathem, Яхья, Abbas Fadhil Abbas Abbas
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
9 февраля 16:00, Аль-Рашид
Логотип домашней команды
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
90’
+4’
Аль-Досари
83’
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi   Рубен Невеш
Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri   Аль-Гассани
83’
Kauan Santos Silva   Rikelme Hernandes Amorim Rocha
83’
78’
Буабре   Меите
78’
Акчичек   Аль-Авджами
João Marcelo Soares de Freitas   Адиль
69’
Хамис   Breno Cascardo Lemos
69’
61’
Мендаш   Малком
61’
Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi   Аль-Досари
Ренан   Кайки
46’
2тайм
Перерыв
38’
Нуньес
Шабаб Аль-Ахли
Абдулла, Kauan Santos Silva, Ренан, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Эззатоллахи, Гильерме Бала, Максимович, Хамис, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, João Marcelo Soares de Freitas
Запасные: Mersad Seifi, Yassine Boualam, Rikelme Hernandes Amorim Rocha, Аль-Гассани, Sergio Damián García Graña, Hassan Draichi, Ирала, Rakaan Waleed Saleh Mubarak Al Menhali, Кайки, Sebastián González Baquero, Breno Cascardo Lemos, Адиль
1тайм
Аль-Хилаль:
Патуйе, Акчичек, Мари, Томбакти, Буабре, Мендаш, Тео, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Канно, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Нуньес
Запасные: Меите, Милинкович-Савич, Аль-Гамди, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Аль-Досари, Абу Расен, Аль-Авджами, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Малком, Аль-Ями, Рубен Невеш
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
9 февраля 16:00, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Духайль
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Шарджа
Матч окончен
90’
+6’
Leandro Viana da Silva Gama   Рашид
90’
+6’
Луанзиньо   Camara
86’
Бен-Ларби   Prijović
Бурижо   Джамшид
82’
Джамшид
82’
  Булебина
81’
68’
Салданья   Кайо
Луис Сеара   Мохаммад
65’
56’
Поблете
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Masouz Al-Yassi
Аль-Рави
45’
+2’
43’
Рафаэл Перейра
Бамба
41’
41’
  Коронадо
20’
Абдуррахман
Аль-Духайль
Закария, Аль-Браке, Бамба, Кастеллетто, Аль-Рави, Сумаре, Луис Сеара, Бурижо, Булебина, Пентек, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Bautista Burke, Katol, Аймен, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Мохаммад, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Adam Riyad Fraikh, Hamza, Джамшид
1тайм
Аль-Шарджа:
Аль-Хосани, Leandro Viana da Silva Gama, Рафаэл Перейра, Абдуррахман, Katinić, Коронадо, Поблете, Masouz Al-Yassi, Луанзиньо, Бен-Ларби, Салданья
Запасные: Mayed Saeed Hassan Al kass Al Awani, Мохамед, Ганим, Рашид, Khaled Tawhid Mohammad Taher Abdulla Al Mohtadi, Camara, Ибрагим, Prijović, Фетай, Кайо
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 10:00, Кобе Уинг
Логотип домашней команды
Виссел Кобе
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Сеул
Матч окончен
86’
Ли Хан До   Seong-Hoon Park
86’
Jeong-Beom Son   Do-Yun Hwang
Муто   Niina Tominaga
83’
75’
Руис   Клималя
75’
Андерсон   Чжо Ен Ук
  Сакаи
73’
  Муто
69’
Каэтано   Жан Патрик
66’
62’
Сон Мин Гю   Мун Сон Мин
Yuya Kuwasaki
57’
Гоке   Kento Hamasaki
46’
2тайм
Перерыв
Сасаки
45’
+6’
Гоке
44’
Огихара   Yuya Kuwasaki
10’
Виссел Кобе
Гонда, Каэтано, Тулер, Nduka, Сакаи, Jara Rodrigues, Идегути, Огихара, Муто, Сасаки, Гоке
Запасные: Жан Патрик, Иде, Инуи, Kaito Yamada, Yuya Kuwasaki, Yamakawa, Иванами, Kento Hamasaki, Niina Tominaga, Маэкава, Хиросе, Нагато
1тайм
Сеул:
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Хуан Антонио, Ли Хан До, Чхве Чжун, Бабец, Jeong-Beom Son, Чжон Сын Вон, Сон Мин Гю, Андерсон, Руис
Запасные: Jae-Min Ahn, Sun-Woo Ham, Ли Сын Мо, Kim, Клималя, Seong-Hoon Park, Пак Су Иль, Чжо Ен Ук, Кан Хен Му, Do-Yun Hwang, Jang Han-Gyeol Park, Мун Сон Мин
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 10:00, Edion Peace Wing Hiroshima
Логотип домашней команды
Санфречче Хиросима
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Дарул Такзим
Матч окончен
Накано
90’
+5’
90’
+2’
Парра   Лоури
90’
Жоао Фигейредо   Бергсон
Akito Suzuki   Суга
86’
79’
Маседа   Яго Сезар
79’
Маркос Гильерме   Акече
Като   Киносита
72’
Мацумото   Арслан
72’
67’
Нене
Маэда   Хигаси
60’
  Akito Suzuki
47’
46’
Фазаил   Начо Мендес
Накамура   Жермен
46’
2тайм
Перерыв
Мацумото
44’
39’
Жоао Фигейредо
Накамура
37’
24’
Муньос
23’
Бергсон
23’
Оскар
  Akito Suzuki
18’
16’
Сильва
3’
  Маркос Гильерме
Санфречче Хиросима
Осако, Ким Чжу Сон, Yamasaki, Сиотани, Като, Накамура, Маэда, Мацумото, Кавабе, Накано, Akito Suzuki
Запасные: Motoki Ohara, Сити, Танака, Хигаси, Арслан, Жермен, Ayukawa, Киносита, Ouchi, Араи, Суга, Тядзима
1тайм
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Оскар, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Жоао Фигейредо, Фазаил, Нене, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Ирасабаль, Alberto Martín Díaz, Начо Мендес, Щихан, Пак Чжун Хен, Хевел, Инса, Бергсон, Hidalgo Gasparini, Лоури, Акече, Яго Сезар
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 12:15, Shanghai Stadium
Логотип домашней команды
Шанхай Шэньхуа
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Матида Зельвия
Матч окончен
88’
  Сома
80’
Лави   Сирасаки
80’
На Сан Хо   Kanji Kuwayama
Гуйе   Ян Хаоюй
77’
73’
Фудзио   Енги
Йеннарис   Гао Тяньи
66’
2тайм
Перерыв
Гуйе
34’
3’
  Сома
Цзинь Шунькай
2’
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Жоау Карлуш, Йеннарис, У Си, Рафаэл Ратао, Гуйе, Сауло Минейро
Запасные: Се Пэнфэй, Лю Чэнюй, Ма Чжэнь, Ципэн, Ван Шилун, Ян Цзэсян, Ming Huang, Сюй Хаоян, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, Хань Цзявэнь
1тайм
Матида Зельвия:
Тани, Седзи, Okamura, Мотидзуки, Сома, На Сан Хо, Kotaro Hayashi, Лави, Накаяма, Накамура, Фудзио
Запасные: Сенто, Takaya Numata, Сирасаки, Futa Tokumura, Arai, Масуяма, Je-Hoon Cha, Енги, Морита, Дрешевич, Chui Hiromu Mayaka, Kanji Kuwayama
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 12:15, Chengdu Phoenix Mountain Sports Park
Логотип домашней команды
Чэнду Жунчэн
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Бурирам Юнайтед
Матч окончен
90’
+3’
Чаушич   Бунматхан
90’
Жуль
Wang   Ezimet Qeyser
82’
Ли Ян   Сорокин
82’
Wang
81’
75’
Рубен Санчес
72’
Муэанта   Юнкер
Ляо Лишен   Иминкари
65’
Ромуло   Ван Цзымин
65’
63’
Уэлш   Рубен Санчес
Вэй Шихао
62’
Ромуло
60’
57’
Этеридж
50’
  Биссоли
Ху Хэтао
50’
2тайм
Перерыв
Хань Пэнфэй
45’
+6’
38’
Уэлш
Ляо Лишен
33’
19’
Шиндлер
18’
Чаушич
Чэнду Жунчэн
Лю Дяньцзо, Ху Хэтао, Ли Ян, Хань Пэнфэй, Wang, Ляо Лишен, Ян Минъян, Вэй Шихао, Ромуло, Веллингтон, Фелипе
Запасные: Moyu Li, Weifeng Ran, Гань Чао, Rongxiang Liao, Дун Яньфэн, Юань Миньчэн, Сорокин, Ezimet Qeyser, Haochen Peng, Yueheng Wang, Иминкари, Ван Цзымин
1тайм
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Чаушич, Жуль, Муэанта, Жуль, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Будпром, Хемвибун, Юнкер, Бунматхан, Хайпракон, Стойкович, Сукчиттхаммакул, Рубен Санчес
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 16:00, Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
Логотип домашней команды
Трактор Сази
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Садд
Матч окончен
89’
  Фирмино
Эсмаилифар
87’
Халилович   Hosseini
84’
78’
Мухика   Аль-Хайдос
78’
Камара   Agustín Nicolás Soria Silvera
Хамробеков   Шири
72’
Хашемнеджад   Штркаль
71’
64’
Камара
61’
  Мухика
Люшкья
57’
2тайм
Перерыв
28’
Джовани   Али
Тораби   Люшкья
24’
Трактор Сази
Бейранванд, Надери, Халилзаде, Седлар, Эсмаилифар, Тораби, Хамробеков, Халилович, Хашемнеджад, Дрожджек, Хоссейнзаде
Запасные: Шири, Юханссон, Milad Kor, Штркаль, Amirali Khorrami Daghdaghan, Мохаммади, Фараджи, Hosseini, Saeid Karimazar, Masoud Zayer Kazemayni, Adib Zarei, Люшкья
1тайм
Аль-Садд:
Баршам, Пауло Отавио, Хухи, Ро-Ро, Сальман, Клаудиньо, Камара, Афиф, Фирмино, Джовани, Мухика
Запасные: Anas Abdulsalam Abdulla Abweny, Абдулла, Аль-Хайдос, Али, Аль-Шеб, Abdulrahman Bakri Mohammed Al Ameen, Ассадалла, Эль-Аннаш, Саисс, Сухаиль, Agustín Nicolás Soria Silvera, Аль-Язиди
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 7 тур
10 февраля 18:15, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
7 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Гарафа
Матч окончен
80’
Браими
  Ауар
79’
71’
Диас   Yousef Moussa Al Khlif
Фабиньо   Аль-Нашри
71’
Кадеш   Аль-Гамди
71’
66’
Rayyan Ahmed Al Ali   Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla
66’
Норманн   Менто
Фернандеш   Аль-Биши
64’
Эн-Несири   Иленикена
63’
Митай   Келлер
63’
  Фернандеш
62’
  Ауар
58’
56’
Диас
  Данилу Перейра
51’
  Фернандеш
49’
46’
Коман   Джало
2тайм
Перерыв
Фернандеш
32’
  Ауар
20’
  Эн-Несири
3’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Ауар, Фернандеш, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Аль-Гамди, Аль-Шангити, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Нашри, Келлер, Аль-Гамди, Аль-Биши, Симич, Иленикена
1тайм
Аль-Гарафа:
N'Diaye, Rayyan Ahmed Al Ali, Абдельфатах, Чжан Хен Су, Гуннарссон, Аль-Уи, Браими, Норманн, Диас, Коман, Хоселу
Запасные: Yousef Moussa Al Khlif, Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Chalpan Abdullah Abdulnasir, Jamal Hamed Mayor, Mahmoud Gamal Mohamed, Jamil Riad Friarkh, Джало, Яхья, Эссам, Менто, Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
