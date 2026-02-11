Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Канвоном»

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 7-го тура.
В 7-м туре Лиги чемпионов Азии «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграл вничью с «Аль-Вахдой» (0:0), «Аль-Хилаль» Малкома и Карима Бензема – с «Шабаб Аль-Ахли» (0:0).
«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого уступил «Матида Зельвия» (0:2) во вторник, «Аль-Садд» Клаудиньо и Роберто Фирмино в гостях с справился с иранским «Трактором» (2:0), «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Гарафу» (7:0).
Лига чемпионов Азии
6-й тур
Ульсан ХД
Чжо Хен У, Сим Сан Мин, Ким Ен Гвон, Со Мйон Гуань, Юн Чжон Гю, Ли Хи Гюн, Кан Сан У, Ли Гю Сон, Боянич, Ли Дон Ген, Карьелло
Запасные: Пэк Ин Ву, Ли Чжэ Ик, Хо Йоль, Pimentel Ferreira, Трояк, Min-seo Jo, Чан Си Йон, Рю Сон Мин, Чхой Сок Хюн, Маркао, Cho, Ли Чжин Хен
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Делбридж, Феррейра, Аткинсон, Medin Memeti, Тиг, Lopane, Marcus James Younis, Куэн, Max Caputo
Запасные: Супреан, Zane William Schreiber, Emin Durakovic, Арзани, James Sigurd Nieuwenhuizen, Peter Gerard Antoniou, Besian Kutleshi, Liam Robert Oska Bonetig, Kavian Rahmani, Harrison Thomas Shillington, Lawrence Wong
Канвон
Park, Jun-Seok Song, Тучи, Min-Ha Shin, Joon-Hyuck Kang, Ким Дэ Вон, Gi-Hyuk Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Hyun-Tae Jo, Jung-Hun Kim, Hyo-Bin Lee, Seung-Won Lee, Yun-Gu Kang, Tae-Hwan Kim, Халайхал, Чхве Бен Чхан, Пак Хо Ен, Eun-Chong Hwang, Do-Hyun Kim, Ji-Ho Lee
Шанхай Порт:
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Юсуп, Бао Шимэн, Азиангбе, Матеус Витал, Лу Юнтао, Лю Чжужунь, Мелендо, Фэн Цзинь, Орр
Запасные: Мин Тянь, Dongcheng Wang, Куай, Jingchao Meng, Чжан Юань, Синьсян, Afrden Asqer, Чэнь Вэй, Yuhang Zhang, Yue, Габриэлзиньо
Аль-Вахда
Аль-Хаммади, Абделазиз, Ивкович, Лукас Пимента, Гуга, Жадсом, Салмин, Диарра, Kruspzky, Тадич, Хрибин
Запасные: Mobin Amir Dehghan, Louay Al Trayi, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Кайо, Arnau Pradas Algaba, Горбани, Аммар, Abdelaziz Mohamed Abdulla Mohamed Ibrahim Al Balushi, Бернарду Фолья, Jaralla Al Menhali, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi, Ali
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Дамс, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Гонсалвес, Кессиэ, Марез, Тоуни
Запасные: Yazan Madani, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Салех, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Санби, Мийо, Аль-Муваллад, Аль-Бурайкан, Ricardo Mathias da Silva
Насаф
Неъматов, Мухиддинов, Абдирахматов, Давронов, Эшмуродов, Гайбуллаев, Рустамов, Рахматов, Бахромов, Шаля, Абдихоликов
Запасные: Абдуназаров, Сокари, Усмонов, Dilshod Murtazayev, Отубанджо, Samandar Murodboyev, Халилов, Нумонов, Yashnarbek Berdirahmonov
Аль-Шорта:
Hasan Ahmed Assi Hussein, Younnes, Aggoun, Youssef Youssef, Садун, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Али, Заддем, Dominique Mendy, Jabar, Аль-Мавас
Запасные: Ahmed, Saleh, Ahmed, Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Magid, Farhan, Abd Al Kathem, Яхья, Abbas Fadhil Abbas Abbas
Шабаб Аль-Ахли
Абдулла, Kauan Santos Silva, Ренан, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Эззатоллахи, Гильерме Бала, Максимович, Хамис, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, João Marcelo Soares de Freitas
Запасные: Mersad Seifi, Yassine Boualam, Rikelme Hernandes Amorim Rocha, Аль-Гассани, Sergio Damián García Graña, Hassan Draichi, Ирала, Rakaan Waleed Saleh Mubarak Al Menhali, Кайки, Sebastián González Baquero, Breno Cascardo Lemos, Адиль
Аль-Хилаль:
Патуйе, Акчичек, Мари, Томбакти, Буабре, Мендаш, Тео, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Канно, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Нуньес
Запасные: Меите, Милинкович-Савич, Аль-Гамди, Аль-Ями, Аль-Мутаири, Аль-Досари, Абу Расен, Аль-Авджами, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Малком, Аль-Ями, Рубен Невеш
Аль-Духайль
Закария, Аль-Браке, Бамба, Кастеллетто, Аль-Рави, Сумаре, Луис Сеара, Бурижо, Булебина, Пентек, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Bautista Burke, Katol, Аймен, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Мохаммад, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Adam Riyad Fraikh, Hamza, Джамшид
Аль-Шарджа:
Аль-Хосани, Leandro Viana da Silva Gama, Рафаэл Перейра, Абдуррахман, Katinić, Коронадо, Поблете, Masouz Al-Yassi, Луанзиньо, Бен-Ларби, Салданья
Запасные: Mayed Saeed Hassan Al kass Al Awani, Мохамед, Ганим, Рашид, Khaled Tawhid Mohammad Taher Abdulla Al Mohtadi, Camara, Ибрагим, Prijović, Фетай, Кайо
Виссел Кобе
Гонда, Каэтано, Тулер, Nduka, Сакаи, Jara Rodrigues, Идегути, Огихара, Муто, Сасаки, Гоке
Запасные: Жан Патрик, Иде, Инуи, Kaito Yamada, Yuya Kuwasaki, Yamakawa, Иванами, Kento Hamasaki, Niina Tominaga, Маэкава, Хиросе, Нагато
Сеул:
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Хуан Антонио, Ли Хан До, Чхве Чжун, Бабец, Jeong-Beom Son, Чжон Сын Вон, Сон Мин Гю, Андерсон, Руис
Запасные: Jae-Min Ahn, Sun-Woo Ham, Ли Сын Мо, Kim, Клималя, Seong-Hoon Park, Пак Су Иль, Чжо Ен Ук, Кан Хен Му, Do-Yun Hwang, Jang Han-Gyeol Park, Мун Сон Мин
Санфречче Хиросима
Осако, Ким Чжу Сон, Yamasaki, Сиотани, Като, Накамура, Маэда, Мацумото, Кавабе, Накано, Akito Suzuki
Запасные: Motoki Ohara, Сити, Танака, Хигаси, Арслан, Жермен, Ayukawa, Киносита, Ouchi, Араи, Суга, Тядзима
Дарул Такзим:
Субиаурре, Сильва, Оскар, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Жоао Фигейредо, Фазаил, Нене, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Ирасабаль, Alberto Martín Díaz, Начо Мендес, Щихан, Пак Чжун Хен, Хевел, Инса, Бергсон, Hidalgo Gasparini, Лоури, Акече, Яго Сезар
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Жоау Карлуш, Йеннарис, У Си, Рафаэл Ратао, Гуйе, Сауло Минейро
Запасные: Се Пэнфэй, Лю Чэнюй, Ма Чжэнь, Ципэн, Ван Шилун, Ян Цзэсян, Ming Huang, Сюй Хаоян, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, Хань Цзявэнь
Матида Зельвия:
Тани, Седзи, Okamura, Мотидзуки, Сома, На Сан Хо, Kotaro Hayashi, Лави, Накаяма, Накамура, Фудзио
Запасные: Сенто, Takaya Numata, Сирасаки, Futa Tokumura, Arai, Масуяма, Je-Hoon Cha, Енги, Морита, Дрешевич, Chui Hiromu Mayaka, Kanji Kuwayama
Чэнду Жунчэн
Лю Дяньцзо, Ху Хэтао, Ли Ян, Хань Пэнфэй, Wang, Ляо Лишен, Ян Минъян, Вэй Шихао, Ромуло, Веллингтон, Фелипе
Запасные: Moyu Li, Weifeng Ran, Гань Чао, Rongxiang Liao, Дун Яньфэн, Юань Миньчэн, Сорокин, Ezimet Qeyser, Haochen Peng, Yueheng Wang, Иминкари, Ван Цзымин
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Чаушич, Жуль, Муэанта, Жуль, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Будпром, Хемвибун, Юнкер, Бунматхан, Хайпракон, Стойкович, Сукчиттхаммакул, Рубен Санчес
Трактор Сази
Бейранванд, Надери, Халилзаде, Седлар, Эсмаилифар, Тораби, Хамробеков, Халилович, Хашемнеджад, Дрожджек, Хоссейнзаде
Запасные: Шири, Юханссон, Milad Kor, Штркаль, Amirali Khorrami Daghdaghan, Мохаммади, Фараджи, Hosseini, Saeid Karimazar, Masoud Zayer Kazemayni, Adib Zarei, Люшкья
Аль-Садд:
Баршам, Пауло Отавио, Хухи, Ро-Ро, Сальман, Клаудиньо, Камара, Афиф, Фирмино, Джовани, Мухика
Запасные: Anas Abdulsalam Abdulla Abweny, Абдулла, Аль-Хайдос, Али, Аль-Шеб, Abdulrahman Bakri Mohammed Al Ameen, Ассадалла, Эль-Аннаш, Саисс, Сухаиль, Agustín Nicolás Soria Silvera, Аль-Язиди
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Кадеш, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Ауар, Фернандеш, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Аль-Гамди, Аль-Шангити, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Нашри, Келлер, Аль-Гамди, Аль-Биши, Симич, Иленикена
Аль-Гарафа:
N'Diaye, Rayyan Ahmed Al Ali, Абдельфатах, Чжан Хен Су, Гуннарссон, Аль-Уи, Браими, Норманн, Диас, Коман, Хоселу
Запасные: Yousef Moussa Al Khlif, Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Chalpan Abdullah Abdulnasir, Jamal Hamed Mayor, Mahmoud Gamal Mohamed, Jamil Riad Friarkh, Джало, Яхья, Эссам, Менто, Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
