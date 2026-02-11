  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» на 96-й ушел от поражения от «Вест Хэма» – 1:1! Шешко ответил на гол Соучека
148

«Манчестер Юнайтед» на 96-й ушел от поражения от «Вест Хэма» – 1:1! Шешко ответил на гол Соучека

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Стадионе Лондон».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 50-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек. На 63-й из-за офсайда был отменен гол Каземиро. На 96-й минуте Беньямин Шешко сравнял счет.

«МЮ» набрал 45 очков и занимает 4-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 24 балла. 

Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 20:15, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+6’
  Шешко
Саммервилл   Траоре
90’
Боуэн   Уокер-Питерс
90’
82’
Диогу Далот   Зиркзе
Диуф   Скарлз
80’
Поттс   Магасса
79’
Фернандеш
70’
Кастельянос   Уилсон
69’
69’
Матеус Кунья   Шешко
68’
Магуайр   Йоро
57’
Диогу Далот
  Соучек
50’
2тайм
Перерыв
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Фернандеш, Саммервилл, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Майерс, Уилсон, Траоре, Ареоля, Уокер-Питерс, Скарлз, Килмен, Магасса, Канте
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Каземиро, Майну, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Байындыр, Маласиа, Угарте, Зиркзе, Мазрауи, Йоро, Флетчер, Шешко, Хевен
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoТомаш Соучек
logoКаземиро
logoБеньямин Шешко
148 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смешно осознавать, что какой то самый обычный пацан возвел целый психологический барьер вокруг такого большого клуба)). Думаю даже игрокам не все равно)
Ответ Хабиб Алонсо
Смешно осознавать, что какой то самый обычный пацан возвел целый психологический барьер вокруг такого большого клуба)). Думаю даже игрокам не все равно)
Хотел тоже свои мысли по этому поводу написать, но так лень стало, что «плюсик» я подумал целесообразнее поставить
Ответ Хабиб Алонсо
Смешно осознавать, что какой то самый обычный пацан возвел целый психологический барьер вокруг такого большого клуба)). Думаю даже игрокам не все равно)
Бред.
ВХЮ мотивированы насрать на голову одувану
Копец как рядовой матч может собрать людей у экранов. Молодец пацан))
Ответ aomaroff
Копец как рядовой матч может собрать людей у экранов. Молодец пацан))
Отвечаю,специально сел смотреть именно этот матч
Ответ Diego 95
Отвечаю,специально сел смотреть именно этот матч
Та же фигня)
Так, ну пацан сегодня не пострижется.
Ответ Sotrudnik1589
Так, ну пацан сегодня не пострижется.
Да , не с таким Вест Хэмом , что собственно и ожидалось !
Ответ Sotrudnik1589
Так, ну пацан сегодня не пострижется.
За Феллайни
Не пойму ,недовольных ..Вы что хотите ,чтоб МЮ катком проходил все команды?!много лет в кризисе ,не все сразу в конце концов..все будет хорошо!
GGMU!
Ответ Lion Lionich
Не пойму ,недовольных ..Вы что хотите ,чтоб МЮ катком проходил все команды?!много лет в кризисе ,не все сразу в конце концов..все будет хорошо! GGMU!
Да с такими автобусами еще пока сложно
Ответ United Calypso
Да с такими автобусами еще пока сложно
Ага,сами не играют и другим не дают,для кого-то потеря очков МЮ в кайф конечно..
верим в Вест Хем, ибо нефиг записываться к барберу раньше времени
ВХЮ конечно полное днище. Ненавижу такие команды, которые не хотят в футбол играть. У нас в РПЛ всегда таких хватало) Такой инертный бус. Не контратакующий, а именно инертный.
Ответ mj23.net
ВХЮ конечно полное днище. Ненавижу такие команды, которые не хотят в футбол играть. У нас в РПЛ всегда таких хватало) Такой инертный бус. Не контратакующий, а именно инертный.
Фигасе "не контратакующий". Для кого там Йоро геройски дважды за три минуты пластался, бросаясь под мячи?
Ответ sintenced
Фигасе "не контратакующий". Для кого там Йоро геройски дважды за три минуты пластался, бросаясь под мячи?
Это были последние минуты, когда уже у МЮ 1,5 игрока в защите оставались. Я думаю речь про попытки атаковать в течение основного времени. Там было пульнем вперед, может зацепимся и убежим. Тактика такая как видим тоже дает результат какой-то
Почему Амад в конце не пробил(( на последних минутах надо бить из таких позиций! Если бы не забил, то на угловой мог мяч уйти.
Ответ MU-SAF. Scorp.
Почему Амад в конце не пробил(( на последних минутах надо бить из таких позиций! Если бы не забил, то на угловой мог мяч уйти.
Потому что интеллекта к сожалению нет , он просто бегунок как по мне
Ответ MU-SAF. Scorp.
Почему Амад в конце не пробил(( на последних минутах надо бить из таких позиций! Если бы не забил, то на угловой мог мяч уйти.
Да жалко вообще. Специально ещё раз пересмотрел, там ещё тупой зиркзи в этой атаке не добежал, если б двигался рядом отскок мб подкараулил бы
Амад в последней атаке обязан был крутить защитника и бить рабочей, зачем искать эти пасы в 5 метрах от ворот не пойму
Ответ Lange
Амад в последней атаке обязан был крутить защитника и бить рабочей, зачем искать эти пасы в 5 метрах от ворот не пойму
Согласен
Шешко, конечно, чудо а перьях - то не забивает с двух метров в пустые, то забивает в касание в девятку метров с двенадцати
Ответ VartDater
Шешко, конечно, чудо а перьях - то не забивает с двух метров в пустые, то забивает в касание в девятку метров с двенадцати
Ещё и в боковом расположении тела умудрился так подставить ногу, замедлил силу удара-это реально большой игрок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
20 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
25 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
27 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
53 минуты назад
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
15 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
20 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
39 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
39 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
40 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем