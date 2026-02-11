Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» на 96-й ушел от поражения от «Вест Хэма» – 1:1! Шешко ответил на гол Соучека
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом».
«Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1) в 26-м туре АПЛ.
Матч проходил на «Стадионе Лондон».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 50-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек. На 63-й из-за офсайда был отменен гол Каземиро. На 96-й минуте Беньямин Шешко сравнял счет.
«МЮ» набрал 45 очков и занимает 4-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 24 балла.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 20:15, Стадион Лондон
1 - 1
