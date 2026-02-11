«Манчестер Юнайтед» на 96-й ушел от поражения от «Вест Хэма» – 1:1! Шешко ответил на гол Соучека

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед » в гостях поделил очки с «Вест Хэмом » (1:1) в 26-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Стадионе Лондон».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 50-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек . На 63-й из-за офсайда был отменен гол Каземиро . На 96-й минуте Беньямин Шешко сравнял счет.

«МЮ» набрал 45 очков и занимает 4-е место в таблице. «Вест Хэм» идет 18-м, имея 24 балла.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ