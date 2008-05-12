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    Манчини ради работы в сборной Италии отказался от 13 млн евро по контракту с «Зенитом»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии возможные трансферы бизнес Футбол

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время возглавит сборную Италии.

    53-летний специалист уже договорился о расторжении контракта с петербургской командой. По действующему соглашению он мог бы заработать в России еще 13 миллионов евро.

    Контракт Манчини в сборной Италии будет рассчитан на два года, зарплата – 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода на Евро-2020 и продление договора еще на два года.

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