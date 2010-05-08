Манчини согласовал контракт с Италией. Стороны ждут одобрения сделки «Зенитом»

Главный тренер Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны согласовали все условия контракта, однако теперь им предстоит получить одобрение сделки «Зенитом», с которым у Манчини действующий контракт.

В сборной Италии Манчини будет зарабатывать 2 млн евро в год, что более чем в два раза меньше, чем его нынешний оклад в петербургском клубе (4,5 млн евро).

Контракт специалиста будет рассчитан на два года. Издание также сообщает, что Манчини намерен вернуть в сборную форварда «Ниццы» Марио Балотелли, а также организовать прощальный матч вратаря «Юве» Джанлуиджи Буффона.

Официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено до 20 мая.