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    Манчини в понедельник расторгнет контракт с «Зенитом»

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    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может уже на следующей неделе официально возглавить сборную Италии.

    Ожидается, что в понедельник 53-летний специалист расторгнет контракт с петербургской командой и до среды подпишет договор с итальянской федерацией футбола.

    Манчини достиг договоренности о расторжении контракта с «Зенитом» по обоюдному согласию, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

    По условиям 2-летней сделки с итальянцами Манчини будет получать 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода на Евро-2020.

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