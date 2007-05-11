Манчини в понедельник расторгнет контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может уже на следующей неделе официально возглавить сборную Италии.

Ожидается, что в понедельник 53-летний специалист расторгнет контракт с петербургской командой и до среды подпишет договор с итальянской федерацией футбола.

Манчини достиг договоренности о расторжении контракта с «Зенитом» по обоюдному согласию, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По условиям 2-летней сделки с итальянцами Манчини будет получать 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода на Евро-2020.

Манчини возглавит сборную Италии. Зачем они нужны друг другу?