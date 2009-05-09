РФС: «У «Тосно» нет шансов пройти лицензирование для участия в ЛЕ»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал, что не сможет принять участие в Лиге Европы в сезоне-2018/19, несмотря на победу в Кубке России.

«У «Тосно», к моему сожалению, нет шансов пройти лицензирование. Есть процедуры, которые они не успеют пройти.

Я хотел бы, чтобы клуб продолжал прогрессировать. Говорил с руководителем, чтобы в следующий раз не было организационных и финансовых вопросов и они могли воспользоваться шансом участвовать в еврокубках.

Дело не только в инфраструктуре. В первую очередь это финансовый критерий.

В Лиге Европе будет играть шестая команда [премьер-лиги]. Четвертая команда сразу выйдет в группу. Шестая сыграет в квалификации», – описал ситуацию функционер.

За тур до конца сезона 6-е место в премьер-лиге занимает «Уфа», набравшая 40 очков. На одно меньше у , на два – у «Ахмата», на три – у «Урала», «Динамо» и «Рубина».