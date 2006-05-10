«Ман Сити» побил рекорды АПЛ по победам и очкам в одном чемпионате

побил рекорды премьер-лиги по числу побед и очков в одном чемпионате.

В перенесенном матче 31-го тура команда тренера обыграла «Брайтон» (3:1).

Теперь на счету «Манчестер Сити» 31 победа и 97 очков в текущем чемпионате. С момента учреждения премьер-лиги ни одна команда не достигала таких показателей в рамках одного сезона.

«Тоттенхэму» удавалось одержать 31 победу в чемпионате в 1960-1961 годах. набрал бы 98 очков в сезоне-1978/79, если бы тогда начислялось 3 очка за выигранный матч.