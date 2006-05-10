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    «Ман Сити» побил рекорды АПЛ по победам и очкам в одном чемпионате

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

    «Манчестер Сити» побил рекорды премьер-лиги по числу побед и очков в одном чемпионате.

    В перенесенном матче 31-го тура команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Брайтон» (3:1).

    Теперь на счету «Манчестер Сити» 31 победа и 97 очков в текущем чемпионате. С момента учреждения премьер-лиги ни одна команда не достигала таких показателей в рамках одного сезона.

    «Тоттенхэму» удавалось одержать 31 победу в чемпионате в 1960-1961 годах. «Ливерпуль» набрал бы 98 очков в сезоне-1978/79, если бы тогда начислялось 3 очка за выигранный матч.

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