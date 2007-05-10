Наверх

    Виталий Мутко: «Спорт для меня это на всю жизнь. Буду всегда поддерживать футбол»

    Теги Виталий Мутко Кубок России РФС ЧМ-2018 Федерация футбола Германии политика Райнхард Гриндель Футбол

    Виталий Мутко, который ранее был выдвинут на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики, поделился мыслями о развитии своей карьеры.

    – Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят – будем работать.

    Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы – региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений – они тоже касаются спорта.

    – Но на финал Кубка России вы приехали. Значит, все еще в футболе?

    – Так у меня тут много обязательств совместно с правительством. Тут много всего – дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы – это святое.

    Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза [Райнхардом Гринделем], было много мероприятий. Город Волгоград – молодцы. Много сделали.

    Ждем Англию [во время ЧМ-2018]. Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

    – В РФС останетесь?

    – Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом – посмотрим.

    – Совмещение возможно?

    – Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол чем могу.

    Всех с праздником! – сказал чиновник.

    У Мутко новая работа. Послушайте, как смеются его коллеги

    Финал Кубка собрал 40 тысяч фанатов. Было офигенно

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться