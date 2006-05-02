Альваро Арбелоа: «Не понимаю, как еще есть люди, которые не болеют за «Реал». Это как добровольно отказаться от счастья»

Бывший защитник Альваро Арбелоа прокомментировал третий подряд выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Нас называли покойниками, а мы снова в финале, как и всегда. Поздравляю команду, которая никогда не переставала верить. Вы стали историей, мои друзья, историей величайшего клуба мира.

Хороша была вся команда, но особенно Навас и Бензема, и в этом есть какая-то особенная справедливость. Дело не в том, что они кому-то заткнули рты. Они отдают всех себя ради команды, ради партнеров, ради самой игры. Вы молодцы!

Я не понимаю, как еще есть люди, которые не болеют за . Это как добровольно отказаться от счастья», – написал Арбелоа в своем твиттере.

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