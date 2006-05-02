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    Альваро Арбелоа: «Не понимаю, как еще есть люди, которые не болеют за «Реал». Это как добровольно отказаться от счастья»

    Теги Карим Бензема Альваро Арбелоа Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Кейлор Навас Футбол

    Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал третий подряд выход команды в финал Лиги чемпионов.

    «Нас называли покойниками, а мы снова в финале, как и всегда. Поздравляю команду, которая никогда не переставала верить. Вы стали историей, мои друзья, историей величайшего клуба мира.

    Хороша была вся команда, но особенно Навас и Бензема, и в этом есть какая-то особенная справедливость. Дело не в том, что они кому-то заткнули рты. Они отдают всех себя ради команды, ради партнеров, ради самой игры. Вы молодцы!

    Я не понимаю, как еще есть люди, которые не болеют за «Реал». Это как добровольно отказаться от счастья», – написал Арбелоа в своем твиттере.

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