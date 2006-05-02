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    Зинедин Зидан: «Мы выбили три топ-команды. Без страданий не бывает финалов, хотя это не очень полезно для сердца»

    Теги Бавария Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Кейлор Навас Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проанализировал исход ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, первый матч – 2:1).

    О трудностях

    «В этом красота футбола, когда все заканчивается хорошо. Мы проигрывали, потом повели 2:1, потом соперник забил, и все изменилось. Они начали давить, у нас начались проблемы».

    О соперниках по плей-офф

    «Мы играли против невероятной команды. «Ювентус» был таким же соперником, «ПСЖ» – равным. Очень рад, мы выбили три топ-команды, но без страданий этого не бывает».

    О проблемах в игре на «Сантьяго Бернабеу»

    «Вчера я говорил, что играл бы тут каждый матч, если бы мог. Мы подумаем о финале, нужно отдохнуть».

    О Бензема и Навасе

    «Я рад за Карима, он этого заслуживает. Бензема сделал результат. Кейлор во втором тайме совершил несколько таких сэйвов... У него было много работы. Мы все очень довольны».

    О страданиях

    «Это была сумасшедшая игра, и она здорово смотрелась. В футболе приходится страдать, особенно в Лиге чемпионов. Мы знаем, что невозможно выйти в финал без страданий, и это куда приятнее. Хотя все это не очень полезно для сердца».

    О цели

    «Мы еще ничего не выиграли. Мы просто вышли в финал. Это необычно – трижды подряд играть в финале Лиги чемпионов. Но мы должны постараться выиграть.  Сделаем все для защиты титула».

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