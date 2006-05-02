Зинедин Зидан: «Мы выбили три топ-команды. Без страданий не бывает финалов, хотя это не очень полезно для сердца»

Главный тренер Зинедин Зидан проанализировал исход ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, первый матч – 2:1).

О трудностях

«В этом красота футбола, когда все заканчивается хорошо. Мы проигрывали, потом повели 2:1, потом соперник забил, и все изменилось. Они начали давить, у нас начались проблемы».

О соперниках по плей-офф

«Мы играли против невероятной команды. «Ювентус» был таким же соперником, «ПСЖ» – равным. Очень рад, мы выбили три топ-команды, но без страданий этого не бывает».

О проблемах в игре на «Сантьяго Бернабеу»

«Вчера я говорил, что играл бы тут каждый матч, если бы мог. Мы подумаем о финале, нужно отдохнуть».

О Бензема и Навасе

«Я рад за Карима, он этого заслуживает. Бензема сделал результат. Кейлор во втором тайме совершил несколько таких сэйвов... У него было много работы. Мы все очень довольны».

О страданиях

«Это была сумасшедшая игра, и она здорово смотрелась. В футболе приходится страдать, особенно в Лиге чемпионов. Мы знаем, что невозможно выйти в финал без страданий, и это куда приятнее. Хотя все это не очень полезно для сердца».

О цели

«Мы еще ничего не выиграли. Мы просто вышли в финал. Это необычно – трижды подряд играть в финале Лиги чемпионов. Но мы должны постараться выиграть. Сделаем все для защиты титула».

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