Кейлор Навас: «Рад за Бензема, он заслуживает этого дубля. Его все критиковали»

Голкипер Кейлор Навас поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Я очень рад. Благодарю Бога, потому что мы провели отличный матч и вышли в финал – это и была наша цель.

Трудно было вообразить, что игра сложится так, но – прекрасная команда с отличными игроками. В конце матча мы были в порядке, хорошо оборонялись.

Рад за Бензема, он заслуживает этого (дубля – прим. Sports.ru). Его все критиковали, но мы всегда его поддерживали, а он усердно тренировался», – сказал Навас.

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