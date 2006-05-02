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    Кейлор Навас: «Рад за Бензема, он заслуживает этого дубля. Его все критиковали»

    Теги Бавария Карим Бензема Реал Мадрид Лига чемпионов Кейлор Навас Футбол

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

    «Я очень рад. Благодарю Бога, потому что мы провели отличный матч и вышли в финал – это и была наша цель.

    Трудно было вообразить, что игра сложится так, но «Бавария» – прекрасная команда с отличными игроками. В конце матча мы были в порядке, хорошо оборонялись.

    Рад за Бензема, он заслуживает этого (дубля – прим. Sports.ru). Его все критиковали, но мы всегда его поддерживали, а он усердно тренировался», – сказал Навас.

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