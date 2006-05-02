Кейлор Навас: «Рад за Бензема, он заслуживает этого дубля. Его все критиковали»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).
«Я очень рад. Благодарю Бога, потому что мы провели отличный матч и вышли в финал – это и была наша цель.
Трудно было вообразить, что игра сложится так, но «Бавария» – прекрасная команда с отличными игроками. В конце матча мы были в порядке, хорошо оборонялись.
Рад за Бензема, он заслуживает этого (дубля – прим. Sports.ru). Его все критиковали, но мы всегда его поддерживали, а он усердно тренировался», – сказал Навас.
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