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    Юпп Хайнкес: «Мы не реализовали столько моментов, что бессмысленно жаловаться на судейство»

    Теги Бавария Юпп Хайнкес Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Роберт Левандовски Джюнейт Чакир Кейлор Навас Футбол

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о вылете от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

    «В обоих матчах мы были лучше «Реала». Мы показали игру мирового уровня в первом тайме, но огромная ошибка все перечеркнула. В первую очередь не должно было быть такого паса назад.

    Лучшим игроком «Реала» сегодня был Кейлор Навас. Ситуация с Левандовским? Мне кажется, что когда кто-то запускает волну, все журналисты начинают к ней присоединяться. Но я вижу ситуацию по-другому.

    Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и ныть. Мы подарили «Реалу» столько не реализованных нами шансов и моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – заявил Хайнкес.

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