Юпп Хайнкес: «Мы не реализовали столько моментов, что бессмысленно жаловаться на судейство»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о вылете от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.
«В обоих матчах мы были лучше «Реала». Мы показали игру мирового уровня в первом тайме, но огромная ошибка все перечеркнула. В первую очередь не должно было быть такого паса назад.
Лучшим игроком «Реала» сегодня был Кейлор Навас. Ситуация с Левандовским? Мне кажется, что когда кто-то запускает волну, все журналисты начинают к ней присоединяться. Но я вижу ситуацию по-другому.
Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и ныть. Мы подарили «Реалу» столько не реализованных нами шансов и моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – заявил Хайнкес.
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