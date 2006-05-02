Юпп Хайнкес: «Мы не реализовали столько моментов, что бессмысленно жаловаться на судейство»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о вылете от в полуфинале Лиги чемпионов.

«В обоих матчах мы были лучше «Реала». Мы показали игру мирового уровня в первом тайме, но огромная ошибка все перечеркнула. В первую очередь не должно было быть такого паса назад.

Лучшим игроком «Реала» сегодня был . Ситуация с Левандовским? Мне кажется, что когда кто-то запускает волну, все журналисты начинают к ней присоединяться. Но я вижу ситуацию по-другому.

Пенальти? Конечно, когда я посмотрел на видео после всего, то увидел чистый фол. Но я не собираюсь стоять здесь и ныть. Мы подарили «Реалу» столько не реализованных нами шансов и моментов, что нет смысла жаловаться на судейство», – заявил Хайнкес.

Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес: Чакир не назначил два пенальти в ворота «Реала»