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    Серхио Рамос: «Чемпионского коридора для «Барселоны» не будет. Точка»

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    Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями перед ответным матчем полуфинала Лиги Чемпионов против «Баварии» (2:1 – первый матч).

    «Мы уважаем соперника, но не обращаем внимания на их слова. Они также уважают нас, и вместо слов мы покажем все на поле.

    Все знают историю «Реала». Тем, кто сомневается в нас, стоит пересмотреть архивы. Мы проводили отличные матчи и хотим продолжить в том же духе.

    Мы делаем невозможное легким, достигаем то, чего еще никто не делал. Третья победа подряд в Лиге чемпионов мотивирует нас каждый день.

    «Барселона» провела отличный сезон, выиграв два титула. Победить в Кубке Испании – почетно, тем более выиграть примеру.

    Однако победа в Лиге чемпионов имеет более высокую ценность, может даже больше, чем эти два кубка вместе взятые. Возможно, этот сезон станет превосходным и для них, и для нас.

    Слова Зидана не подлежать обсуждению. Вокруг устраивают слишком много шума. «Барселона» выиграла титул, который хотела. Чемпионского коридора не будет. Точка.

    Они хотят отпраздновать свой титул, а мы должны пройти «Баварию» и выйти в очередной финал», – сказал Рамос.

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