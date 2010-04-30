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    «Краснодар» победил «Локомотив» – 2:0. До титула все еще 2 очка

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    В матче 28-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл «Локомотив» (2:0). Москвичам по-прежнему осталось набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы оформить чемпионство.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Краснодар – Локомотив 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    30 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 67, пенальти Смолов, 2:0 – 68 Смолов.
    КраснодарСиницын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шишкин, Классон, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90).
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Миранчук, Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Миранчук, Ари, Фарфан.
    Предупреждения:
    Гранквист (7), Шишкин (28).

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

    Опрос

    «Локомотив» все равно чемпион?

    5644 голосa 23
    • Да, один матч выиграют
      58%
    • Не, они поплыли
      42%

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