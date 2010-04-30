«Краснодар» победил «Локомотив» – 2:0. До титула все еще 2 очка

В матче 28-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл «Локомотив» (2:0). Москвичам по-прежнему осталось набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы оформить чемпионство.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шишкин, Классон, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Миранчук, Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Миранчук, Ари, Фарфан.