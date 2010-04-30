«Краснодар» победил «Локомотив» – 2:0. До титула все еще 2 очка

В матче 28-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл (2:0). Москвичам по-прежнему осталось набрать два очка в двух оставшихся турах, чтобы оформить чемпионство.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ