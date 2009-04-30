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    Юрий Семин: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин Карло Анчелотти премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Краснодара» (0:2).

    «Краснодар» играл очень хорошо. За исключением этих двух моментов, мы тоже играли очень достойно. Была напряженная игра, она шла до ошибки. Эту ошибку, к сожалению, совершили мы. Не притрагивайся Миранчук руками – мяч вообще уходил.

    Что у нас сегодня не получилось? Не получилось, что не надо ошибаться.

    – Сегодня перед матчем появилась информация, что на пост главного тренера «Локомотива» претендует Карло Анчелотти. Это команду сбивало?

    – Ну, сбивало... Я ко всем этим фэйковым новостям никак не отношусь. Особенно когда они перед каждой игрой появляются... То было перед «Зенитом», то у нас Миранчук уходит, то другое. Я чересчур спокойный в этом плане. А вообще – вот у нас пресс-атташе, пусть он ответит.

    Андрей Бодров, пресс-атташе: Это бред.

    Семин: Как бред? Они появились. Появились перед «Зенитом», практически перед каждой игрой. Наверное, не так просто все. Мое настроение нормальное, на меня повлиять невозможно. Я прошел все эти ситуации очень давно. Очки не взяли – это хуже. А это – написали и написали.

    А то, что такие ситуации у нас есть.... У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

    – У нас или у вас?

    – У нас.

    – Вам всего лишь шаг остался. Это давит на команду?

    – Мы его дойдем. Мы этот шаг сделаем.

    – В этом году?

    – Конечно, в этом, – передает слова Семина корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

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