Юрий Семин: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о поражении от «Краснодара» (0:2).

– играл очень хорошо. За исключением этих двух моментов, мы тоже играли очень достойно. Была напряженная игра, она шла до ошибки. Эту ошибку, к сожалению, совершили мы. Не притрагивайся Миранчук руками – мяч вообще уходил.

Что у нас сегодня не получилось? Не получилось, что не надо ошибаться.

– Сегодня перед матчем появилась информация, что на пост главного тренера «Локомотива» претендует . Это команду сбивало?

– Ну, сбивало... Я ко всем этим фэйковым новостям никак не отношусь. Особенно когда они перед каждой игрой появляются... То было перед , то у нас Миранчук уходит, то другое. Я чересчур спокойный в этом плане. А вообще – вот у нас пресс-атташе, пусть он ответит.

Андрей Бодров, пресс-атташе: Это бред.

Семин: Как бред? Они появились. Появились перед «Зенитом», практически перед каждой игрой. Наверное, не так просто все. Мое настроение нормальное, на меня повлиять невозможно. Я прошел все эти ситуации очень давно. Очки не взяли – это хуже. А это – написали и написали.

А то, что такие ситуации у нас есть.... У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

– У нас или у вас?

– У нас.

– Вам всего лишь шаг остался. Это давит на команду?

– Мы его дойдем. Мы этот шаг сделаем.

– В этом году?

– Конечно, в этом, – передает слова Семина корреспондент .ru Владислав Воронин.