Фирмино подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Форвард Роберто Фирмино подписал новый долгосрочный контракт с .

По данным The Telegraph, Фирмино будет получать 180 тысяч фунтов в неделю, а соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Это было простое решение. В этом клубе я значительно прибавил, мне помогает вся команда. Я очень-очень доволен всем.

Партнеры, болельщики – все просто замечательные. Люблю играть за «Ливерпуль», – сказал бразилец после подписания бумаг.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. В этом сезоне он поучаствовал в 42 голах в 50 матчах (27 голов + 15 ассистов).

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Фото: официальный сайт «Ливерпуля».