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    Фирмино подписал новый контракт с «Ливерпулем»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Роберто Фирмино Футбол

    Форвард Роберто Фирмино подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

    По данным The Telegraph, Фирмино будет получать 180 тысяч фунтов в неделю, а соглашение рассчитано до лета 2023 года. 

    «Это было простое решение. В этом клубе я значительно прибавил, мне помогает вся команда. Я очень-очень доволен всем. 

    Партнеры, болельщики – все просто замечательные. Люблю играть за «Ливерпуль», – сказал бразилец после подписания бумаг. 

    Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. В этом сезоне он поучаствовал в 42 голах в 50 матчах (27 голов + 15 ассистов). 

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    Фото: официальный сайт «Ливерпуля». 

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