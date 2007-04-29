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    «Спартак» вышел на чистое второе место, ЦСКА – третий

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Футбол

    «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России (0:0). 

    Таким образом, на чистое второе место вышел «Спартак», у которого 53 очка.

    ЦСКА занимает третью строчку (52 очка), «Зенит» идет четвертым (50 очков). Идущий на пятом месте «Краснодар» получил шанс приблизиться к конкурентам (сейчас у него 47 очков и игра в запасе). 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА

    Зенит – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 апреля, 16.30, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЗенитЛодыгин, Мевля, Кришито, Иванович (Жирков, 18), Смольников, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Краневиттер, 87), Заболотный.
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Головин, Кучаев (Витиньо, 79), Бистрович (Натхо, 90), Фернандес, Чалов, Муса.
    Предупреждения:
    Бистрович (5), Кришито (6), Березуцкий (37), Березуцкий (43), Щенников (58), Ригони (84), Паредес (90).

     

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