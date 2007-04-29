«Спартак» вышел на чистое второе место, ЦСКА – третий

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России (0:0).

Таким образом, на чистое второе место вышел «Спартак», у которого 53 очка.

ЦСКА занимает третью строчку (52 очка), «Зенит» идет четвертым (50 очков). Идущий на пятом месте «Краснодар» получил шанс приблизиться к конкурентам (сейчас у него 47 очков и игра в запасе).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.