«Спартак» вышел на чистое второе место, ЦСКА – третий

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России (0:0).
Таким образом, на чистое второе место вышел «Спартак», у которого 53 очка.
ЦСКА занимает третью строчку (52 очка), «Зенит» идет четвертым (50 очков). Идущий на пятом месте «Краснодар» получил шанс приблизиться к конкурентам (сейчас у него 47 очков и игра в запасе).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Крестовский»
-
Зенит –
Лодыгин, Мевля, Кришито, Иванович (Жирков, 18), Смольников, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Краневиттер, 87), Заболотный.
-
ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Головин, Кучаев (Витиньо, 79), Бистрович (Натхо, 90), Фернандес, Чалов, Муса.
- Предупреждения:
- Бистрович (5), Кришито (6), Березуцкий (37), Березуцкий (43), Щенников (58), Ригони (84), Паредес (90).