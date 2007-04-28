«Интер» – «Ювентус». Весино удален на 18-й минуте, он наступил на ногу Манджукичу

Полузащитник «Интера» Матиас Весино получил красную карточку в матче с (0:1, первый тайм) в рамках 35-го тура серии А.

Главный судья Даниэле Орсато удалил уругвайца на 18-й минуте игры. Весино спешил к мячу, но его опередил нападающий гостей Марио Манджукич. Игрок не успел остановиться и наступил хорвату на ногу.

Орсато посчитал, что были основании предъявить Весино прямую красную карточку. Оценивая этот эпизод, рефери прибегал к помощи системы видеоповторов (VAR).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус».

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