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    «Интер» – «Ювентус». Весино удален на 18-й минуте, он наступил на ногу Манджукичу

    Теги Интер Ювентус серия А Италия судьи фото Марио Манджукич Даниэле Орсато видеоповторы Матиас Весино Футбол

    Полузащитник «Интера» Матиас Весино получил красную карточку в матче с «Ювентусом» (0:1, первый тайм) в рамках 35-го тура серии А.

    Главный судья Даниэле Орсато удалил уругвайца на 18-й минуте игры. Весино спешил к мячу, но его опередил нападающий гостей Марио Манджукич. Игрок «Интера» не успел остановиться и наступил хорвату на ногу.

    Орсато посчитал, что были основании предъявить Весино прямую красную карточку. Оценивая этот эпизод, рефери прибегал к помощи системы видеоповторов (VAR).

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус».

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