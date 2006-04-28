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    Тифози «Интера» будут молчать в начале игры с «Юве», который «грабит» соперников

    Теги Интер Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов судьи болельщики фото Майкл Оливер Футбол

    Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord опубликовало заявление в преддверии матча с «Ювентусом».

    Тифози миланского клуба проведут первые 5 минут игры в тишине. В заявлении сказано, что это выражение солидарности с теми командами, которые «Ювентус» «грабил» на протяжении многих лет. Болельщики «Интера» в тексте высмеяли то, как их сегодняшние соперники предъявляли претензии к работе арбитра Майкла Оливера, судившего матч туринской команды с «Реалом» (3:1).

    «Высказывания после матча в Мадриде – это что-то невероятное. Давайте прольем свет: «Юве» жалуется не на несправедливость судей, а на то, что победа не была украдена, как это обычно делается.

    В Италии они крадут всегда, для «Ювентуса» это нормально. В еврокубках дела обстоят по-иному, это все знают.

    Требл – наше достижение. И это сводит «Ювентус» с ума. Они могут выиграть 7 тысяч скудетто подряд, некоторые, возможно, даже заслуженно. Но мы не обменяем ни единого момента жизни интериста на их бездушие.

    И сегодня чувствуем себя обязанными помолчать. 5 минут полной и оглушительной тишины в память о всех тех командах, ставших жертвами бесконечного грабежа, который «Ювентус» ведет у себя на родине», – сказано в заявлении.

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