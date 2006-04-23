Массимо Каррера: «Никакой драки в «Спартаке» не было. У меня нет проблем с Глушаковым»

Главный тренер Массимо Каррера после поражения от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре РФПЛ опроверг слухи о драке между игроками и прокомментировал невыход на поле.

– Накануне появились слухи, что в «Спартаке» была драка между игроками. Это правда?

– Нет. Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи.

– Что увидели положительного в этом матче?

– Реакцию команды, но слишком поздно. И доволен тем, что вернулся Тимофеев, который готов играть.

– Очень много в последнее время критикуют Глушакова. Сегодня вы оставили его в запасе...

– Глушаков не играл не потому, что он не забил пенальти с «Тосно» и не потому, что была критика в его сторону. Мы проиграли «Тосно» не из-за него. Ответственность несут все. Проиграл весь «Спартак».

И давайте понимать друг друга. Иначе каждый раз, когда я выставляю тот или иной состав, вынужден буду ругаться с журналистами. Я ни на кого не смотрю по-особенному. Не являюсь другом всех игроков, но и нет того, кого я недолюбливаю.

Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. И я также могу ошибаться. И ошибаюсь! Много ошибаюсь. Но я совершаю эти ошибки до матча. А после них – легко говорить.

Я беру на себя ответственность потому, что я главный тренер. Но прекратите каждый раз после поражений начинать говорить о слухах, проблемах, конфликтах и прочих. Нет никаких проблем! Можно выигрывать, а можно проигрывать.

У меня нет вообще никаких проблем с Глушаковым. Это просто тактический выбор. Точка, – сказал Каррера.

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