«Спорт-Экспресс»: Карреру могут уволить, если «Спартак» не выйдет в Лигу чемпионов

«Спартак» рассматривает возможное увольнение главного тренера Массимо Карреры по окончании сезона.
Если московская команда не выйдет в Лигу чемпионов-2018/19, то есть финиширует в РФПЛ ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта 54-летнего итальянца.
Действующее соглашение Карреры, который впервые за 16 лет сделал «Спартак» чемпионом, рассчитано до конца следующего сезона, но последние результаты не устраивают руководство клуба.
«Спартак» после поражения от «Ахмата» (1:3) в домашнем матче 27-го тура чемпионата России опустился на третье место и лишь на 1 очко опережает «Зенит».
Ранее команда вылетела из Кубка России проиграв «Тосно» в 1/2 финала (1:1, пенальти – 4:5).