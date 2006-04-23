«Спорт-Экспресс»: Карреру могут уволить, если «Спартак» не выйдет в Лигу чемпионов

рассматривает возможное увольнение главного тренера по окончании сезона.

Если московская команда не выйдет в Лигу чемпионов-2018/19, то есть финиширует в РФПЛ ниже третьего места, велика вероятность, что клуб рассмотрит вариант расторжения контракта 54-летнего итальянца.

Действующее соглашение Карреры, который впервые за 16 лет сделал чемпионом, рассчитано до конца следующего сезона, но последние результаты не устраивают руководство клуба.

после поражения от «Ахмата» (1:3) в домашнем матче 27-го тура чемпионата России опустился на третье место и лишь на 1 очко опережает «Зенит».

Ранее команда вылетела из Кубка России проиграв «Тосно» в 1/2 финала (1:1, пенальти – 4:5).