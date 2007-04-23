Массимо Каррера: «Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер»

Главный тренер Массимо Каррера дал комментарий после поражения от в домашнем матче 27-го тура РФПЛ (1:3).

– Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.

- В чем конкретная ошибка?

– Я знаю и оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста.

- Бериша убегал раз за разом от защитников . Нет ли ощущения, что вы его недооценили?

– Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко.

- И они проиграли эти дуэли.

– Кого бы я мог поставить?

- В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея?

– У Ташчи была небольшая мышечная травма, поэтому он был вынужден покинуть поле, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

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