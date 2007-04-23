Массимо Каррера: «Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после поражения от «Ахмата» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ (1:3).
– Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.
- В чем конкретная ошибка?
– Я знаю и оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста.
- Бериша убегал раз за разом от защитников «Спартака». Нет ли ощущения, что вы его недооценили?
– Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко.
- И они проиграли эти дуэли.
– Кого бы я мог поставить?
- В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея?
– У Ташчи была небольшая мышечная травма, поэтому он был вынужден покинуть поле, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотиву» до чемпионства осталось три очка в трех матчах