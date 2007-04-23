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    Массимо Каррера: «Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер»

    Теги Спартак Сердар Ташчи Дмитрий Комбаров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Ахмат Никола Максимович Массимо Каррера Бернард Бериша Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после поражения от «Ахмата» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ (1:3).

    – Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер.

    - В чем конкретная ошибка?

    – Я знаю и оставлю это для себя. Мне это будет уроком. Такие моменты полезны для роста.

    - Бериша убегал раз за разом от защитников «Спартака». Нет ли ощущения, что вы его недооценили?

    – Нет, не было никакой недооценки. Я знаю, как играет Бериша, что он быстрый. Играли Комбаров и Ещенко.

    - И они проиграли эти дуэли.

    – Кого бы я мог поставить?

    - В перерыве вы выпустили Максимовича. В чем была идея?

    – У Ташчи была небольшая мышечная травма, поэтому он был вынужден покинуть поле, – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

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