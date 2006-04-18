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    Денис Глушаков: «Нет оправданий, проиграли «Тосно» из-за меня»

    Теги Спартак Кубок России Денис Глушаков Тосно Фернандо Футбол

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о поражении от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в полуфинале Кубка России.

    «Может, не стоило бить пенальти. Если б я знал... Хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба мы проиграли и лишились шансов выиграть кубок, который ждали все болельщики и весь клуб. Но жизнь продолжается. После такого поражения я буду сильнее.

    Как хотел пробить пенальти? Просто бил, думал вратарь упадет. Я должен быть бить вторым, но Фернандо захотел, и мы поменялись. Неважно кто забил, а кто нет. Нет оправданий, проиграли из-за меня. Когда принял мяч на 120 минуте уже думал, что забил, но увы...» – сказал Глушаков.

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