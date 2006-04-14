Федор Смолов: «Если желтую карточку не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и судейским корпусом»

Нападающий Федор Смолов высказался после победы над тульским (3:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

– Я думаю, сегодня всем очевидно, что мы полностью контролировали ход матча и победили заслуженно.

Имели еще больше моментов и могли забить еще больше голов.

Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ...

Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом.

Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел и я, кажется, симулировал. В трех метрах стоит, я на повторе видел.

Можно отменить только красную карточку? Ну, отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает.

– Вы считаете вам умышленно дали желтую карточку?

– Ну, а вы как думаете?

ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними.

Совпадение? Я сомневаюсь, – заявил Смолов.

На матче «Краснодар» – «Арсенал» работал судья Артем Чистяков.

Смолов получил желтую карточку за симуляцию и пропустит матч с ЦСКА