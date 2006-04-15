Чемпионат Франции. «ПСЖ» громит «Монако» и станет чемпионом

В 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играет с «Монако», «Лион» победил «Амьен» (3:0), «Ренн» уступил «Метцу» (1:2), «Марсель» победил «Труа» (3:2).
Чемпионат Франции
33-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Рабьо, Ло Чельсо, Пасторе, Дракслер, Ди Мария, Кавани.
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Монако –
Субашич, Жемерсон, Раджи, Жорже, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фабиньо, Лопеш, Моутинью, Туре, Фалькао.
- Предупреждение:
- Пасторе (40).
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.00, «Моссон»
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Монпелье –
Лекомт, Мукиеле, Педру Мендеш, Конгре, Агиляр (Камара, 60), Скири, Ласн, Коцца, Мбенза, Сьо (Нинга, 60), Иконе (Долли, 46).
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Бордо –
Костиль, Сабали, Кунде, Пабло, Контенто, Плашил, Лерагер, Санкаре (Мейте, 67), Вада (Пелленар, 77), Брэйтуэйт, Камано (Малком, 61).
- Дата проведения
- 15 апреля, 18.00, «Cтад де л`Об»
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Труа –
Желязны, Деплан (Обианг, 63), Жиродон, Эрей, Траоре, Азамум (Конфе, 73), Беллюгу, Грансир, Ниве (Кауи, 83), Дарбьон, Ньян.
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Марсель –
Пеле, Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави, Замбо-Ангисса, Сансон (Лопес, 71), Товен, Пайет, Н`Жи (Митроглу, 69), Жермен (Абденнур, 87).
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.00, «Стад де Лион»
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Лион –
Антони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Тузар, Ндомбеле (Корне, 88), Ауар (Ферри, 78), Депай, Траоре, Диас (Фекир, 75).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «Ля Мено»
- Гол:
- 0:1 – 82 Дебюши.
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Страсбур –
Укиджа, Фулькье, Коне, Мартинес, Сека, Гримм (Саади, 85), Мартен, Гонсалвес, Корнье, Лиэнар, Баокен (Блайяк, 81).
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Сент-Этьен –
Рюффье, Дебюши, Теофиль-Катрин, Суботич, Диуссе (Нтеп, 60), Сельнэс, Мвила, Амума (Янко, 85), Кабелла, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «Рю де Лорьен»
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Ренн –
Коубек, Данзе (Леа Силики, 73), Желен, Ньяньон, Бенсебайни, Прцич, Андре, Буриго, Гуркюфф (Сако, 56), Сарр (Юну, 69), Хазри.
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Метц –
Кавасима, Балиу, Селимович (Поблете, 63), Ривьере (Пальмьери, 46), Ньяхате, Коад, Дианье, Доссеви, Молле, Ру (Ньян, 76), Ривьер.
- Предупреждения:
- Ривьере (15), Селимович (49), Ривьер (62), Пальмьери (74), Бенсебайни (90).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «Стад ля Божуар»
- Голы:
- 1:0 – 33 Накульма, 1:1 – 61 Квон Чхан Хун.
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Нант –
Тэтэрушану, Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Илоки, Крхин (Туре, 16), Ронжье, Томассон, Накульма (Бамму, 62), Сала.
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Дижон –
Рене, Шафик (Розье, 75), Варро, Джилободжи, Хаддади, Марье, Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити, Саммаритано (Массуэма, 75), Жанно (Рюфли, 81).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «Пьер-Моруа»
- Голы:
- 1:0 – 55 Пепе, 2:0 – 57 Луис Араужо, 2:1 – 90, автогол Алонсо, 2:2 – 90 Бриан.
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Лилль –
Коффи, Малькюи, Иэ, Дабила (Алонсо, 51), Мендиль, Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Бензия, Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба.
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Генгам –
Юнссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Ребошу, Дидо (Нгбакото, 66), Гренье, Коко (Тюрам, 56), Блас, Бенезе (Фири, 77), Бриан.
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «Мишель д′Орнано»
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.45, «стад Жан-Буин»
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Анжер –
Бютель, Манко, Траоре, Тома, Бамба, Сантамария, Рен-Аделед (Фюльжени, 14), Онианге (Гийом, 75), Мангани, Те (Канга, 65), Токо-Экамби.
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Ницца –
Бенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Ле-Мелу, Тамез, Сери, Срарфи (Ле Биан, 74), Плеа, Сент-Максимен (Сарр, 86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.