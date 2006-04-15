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    Чемпионат Франции. «ПСЖ» громит «Монако» и станет чемпионом

    Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза Труа лига 1 Франция результаты Метц Страсбур Амьен Кан Монпелье Анжер Дижон Генгам

    В 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играет с «Монако», «Лион» победил «Амьен» (3:0), «Ренн» уступил «Метцу» (1:2), «Марсель» победил «Труа» (3:2).

    Чемпионат Франции

    33-й тур

    ПСЖ – Монако 4:1 (перерыв)
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Ло Чельсо, 2:0 – 17 Кавани, 3:0 – 20 Ди Мария, 4:0 – 27 Ло Чельсо, 4:1 – 38 Лопеш.
    ПСЖАреоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Рабьо, Ло Чельсо, Пасторе, Дракслер, Ди Мария, Кавани.
    МонакоСубашич, Жемерсон, Раджи, Жорже, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фабиньо, Лопеш, Моутинью, Туре, Фалькао.
    Предупреждение:
    Пасторе (40).

     

    Монпелье – Бордо 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    15 апреля, 16.00, «Моссон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Брэйтуэйт, 0:2 – 49 Камано, 0:3 – 78 Мейте, 1:3 – 88 Скири.
    МонпельеЛекомт, Мукиеле, Педру Мендеш, Конгре, Агиляр (Камара, 60), Скири, Ласн, Коцца, Мбенза, Сьо (Нинга, 60), Иконе (Долли, 46).
    БордоКостиль, Сабали, Кунде, Пабло, Контенто, Плашил, Лерагер, Санкаре (Мейте, 67), Вада (Пелленар, 77), Брэйтуэйт, Камано (Малком, 61).
    Предупреждения:
    Кунде (3), Брэйтуэйт (28), Сьо (43), Коцца (48), Ласн (56).

     

    Труа – Марсель 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    15 апреля, 18.00, «Cтад де л`Об»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Грансир, 1:1 – 11 Н`Жи, 2:1 – 48 Ниве, 2:2 – 75 Митроглу, 2:3 – 85 Товен.
    ТруаЖелязны, Деплан (Обианг, 63), Жиродон, Эрей, Траоре, Азамум (Конфе, 73), Беллюгу, Грансир, Ниве (Кауи, 83), Дарбьон, Ньян.
    МарсельПеле, Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави, Замбо-Ангисса, Сансон (Лопес, 71), Товен, Пайет, Н`Жи (Митроглу, 69), Жермен (Абденнур, 87).
    Предупреждения:
    Жиродон (27), Рами (45), Пайет (59), Товен (65), Желязны (75).

     

    Лион – Амьен 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 18.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 30 Диас, 2:0 – 83 Депай, 3:0 – 85 Траоре.
    ЛионАнтони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Тузар, Ндомбеле (Корне, 88), Ауар (Ферри, 78), Депай, Траоре, Диас (Фекир, 75).
    АмьенГюртнер, Эль-Хаджам, Гуано, Аденон, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Гакпе (Фофана, 70), Какута, Манзала (Корнетт, 80), Конате (Мендоса, 60).

     

    Страсбур – Сент-Этьен 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.00, «Ля Мено»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 82 Дебюши.
    СтрасбурУкиджа, Фулькье, Коне, Мартинес, Сека, Гримм (Саади, 85), Мартен, Гонсалвес, Корнье, Лиэнар, Баокен (Блайяк, 81).
    Сент-ЭтьенРюффье, Дебюши, Теофиль-Катрин, Суботич, Диуссе (Нтеп, 60), Сельнэс, Мвила, Амума (Янко, 85), Кабелла, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).
    Предупреждения:
    Гримм (45), Фулькье (80), Кабелла (90), Блайяк (90).

     

    Ренн – Метц 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.00, «Рю де Лорьен»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Буриго, 1:1 – 52 Ру, 1:2 – 57 Ру.
    РеннКоубек, Данзе (Леа Силики, 73), Желен, Ньяньон, Бенсебайни, Прцич, Андре, Буриго, Гуркюфф (Сако, 56), Сарр (Юну, 69), Хазри.
    МетцКавасима, Балиу, Селимович (Поблете, 63), Ривьере (Пальмьери, 46), Ньяхате, Коад, Дианье, Доссеви, Молле, Ру (Ньян, 76), Ривьер.
    Предупреждения:
    Ривьере (15), Селимович (49), Ривьер (62), Пальмьери (74), Бенсебайни (90).

     

    Нант – Дижон 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.00, «Стад ля Божуар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Накульма, 1:1 – 61 Квон Чхан Хун.
    НантТэтэрушану, Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Илоки, Крхин (Туре, 16), Ронжье, Томассон, Накульма (Бамму, 62), Сала.
    ДижонРене, Шафик (Розье, 75), Варро, Джилободжи, Хаддади, Марье, Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити, Саммаритано (Массуэма, 75), Жанно (Рюфли, 81).

     

    Лилль – Генгам 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.00, «Пьер-Моруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 55 Пепе, 2:0 – 57 Луис Араужо, 2:1 – 90, автогол Алонсо, 2:2 – 90 Бриан.
    ЛилльКоффи, Малькюи, Иэ, Дабила (Алонсо, 51), Мендиль, Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Бензия, Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба.
    ГенгамЮнссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Ребошу, Дидо (Нгбакото, 66), Гренье, Коко (Тюрам, 56), Блас, Бенезе (Фири, 77), Бриан.
    Предупреждения:
    Коко (20), Малькюи (23), Иэ (45).

     

    Кан – Тулуза 0:0 
    Дата проведения
    14 апреля, 21.00, «Мишель д′Орнано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжер – Ницца 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    13 апреля, 21.45, «стад Жан-Буин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 67 Плеа, 1:1 – 84 Фюльжени.
    АнжерБютель, Манко, Траоре, Тома, Бамба, Сантамария, Рен-Аделед (Фюльжени, 14), Онианге (Гийом, 75), Мангани, Те (Канга, 65), Токо-Экамби.
    НиццаБенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Ле-Мелу, Тамез, Сери, Срарфи (Ле Биан, 74), Плеа, Сент-Максимен (Сарр, 86).
    Предупреждения:
    Ле-Мелу (38), Бенитес (77), Плеа (86), Гийом (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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