Президент «Урала» о протесте «Спартака»: «Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с протестом «Спартака» после матча 26-го тура РФПЛ (2:1) из-за участия в игре полузащитника Андрея Егорычева.
– А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть.
Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?
- Выходит, праздник открытия стадиона удался?
– Конечно! Самое главное – результат, победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение.
Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.
- Победить чемпиона – особенный символизм?
– «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее, – сказал Иванов.