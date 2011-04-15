Президент «Урала» о протесте «Спартака»: «Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с протестом после матча 26-го тура РФПЛ (2:1) из-за участия в игре полузащитника .

– А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от , где написано, что Егорычев мог играть.

Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?

- Выходит, праздник открытия стадиона удался?

– Конечно! Самое главное – результат, победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение.

Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

- Победить чемпиона – особенный символизм?

– есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее, – сказал Иванов.