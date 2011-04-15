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    «Спартак» намерен подать протест на результат матча с «Уралом» из-за участия в нем Егорычева

    Теги Спартак премьер-лига Россия РФПЛ Урал Никита Медведевских Андрей Егорычев

    «Спартак» намерен подать протест на результат матча 26-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:2), сообщает «Спорт-Экспресс».

    В составе екатеринбургской команды на 85-й минуте на поле появился полузащитник Андрей Егорычев. Ранее хавбек выступал в ПФЛ за «Носту» и в сезоне-17/18 получил три желтых карточки.

    После перехода в «Урал» Егорычеву было вынесено предупреждение в матче с «Тосно» (2:2), которое стало для хавбека 4-м в сезоне. В связи с этим «Спартак» собирается опротестовать итог матча.

    Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских дал комментарий касательно ситуации вокруг Егорычева.

    «Урал» подавал запрос по Егорычеву заблаговременно, и лига сказала, что он может играть», – заявил сотрудник екатеринбургского клуба в интервью Sport24.ru.

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