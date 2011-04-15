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    Президент «Урала»: «Спартак» отозвал протест»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Андрей Егорычев

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «Спартак» отозвал протест на результат матча 26-го тура премьер-лиги.

    Игра завершилась победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» был намерен подать протест на результат матча из-за того, что в составе «Урала» на 85-й минуте на поле появился полузащитник Андрей Егорычев, у которого 4 желтые карточки в сезоне, если учитывать его выступления в ПФЛ.

    «Спартак» отозвал протест», – сказал Иванов по поводу сложившейся ситуации.

    «Спартак» намерен подать протест на результат матча с «Уралом» из-за участия в нем Егорычева

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