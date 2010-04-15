Александр Тарханов: «Я рад, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями об игре со (2:1) в 26-м туре премьер-лиги.

«Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион.

Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.

Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать», – сказал Тарханов.

Тренер «Урала» также ответил на вопрос о том, что его команда, возможно, сделала чемпионом, победив «Спартак».

«Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда.

Знаю Семина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», – сказал Тарханов.