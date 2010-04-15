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    Массимо Каррера: «Спартак» остается в чемпионской гонке. Еще есть матчи»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарии после поражения от «Урала» (1:2) в 26-м туре премьер-лиги.

    «Перед матчем сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важную игру и что «Урал» показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить. 

    Сегодня много ошибались в передачах. Матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли «Уралу» контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями забить. Это футбол. 

    Конечно, «Спартак» остается в чемпионской гонке. Впереди еще матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться», – сказал итальянец в эфире канала «Наш футбол».

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