ЦСКА: «Мы возмущены клеветническим заявлением фотографа Reuters о расистских кричалках»

ЦСКА опубликовал заявление касательно представленной Reuters информации о расистском поведении болельщиков во время матча с «Арсеналом» (2:2).

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы расистских кричалках в адрес темнокожих игроков .

Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского клуба, остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности.

Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», – сказано в тексте.

Reuters: болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»