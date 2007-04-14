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    ЦСКА: «Мы возмущены клеветническим заявлением фотографа Reuters о расистских кричалках»

    Теги ЦСКА Лига Европы Арсенал происшествия болельщики

    ЦСКА опубликовал заявление касательно представленной Reuters информации о расистском поведении болельщиков во время матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

    «Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы расистских кричалках в адрес темнокожих игроков «Арсенала».

    Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского клуба, остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности.

    Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

    В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», – сказано в тексте.

    Reuters: болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»

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