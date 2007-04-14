Болельщики ЦСКА: «Новости о расизме на матче с «Арсеналом» – абсолютная ложь. Эти «журналисты» – отвратительные клоуны»

Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма выступила с заявлением о о якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала с «Арсеналом» в Москве (2:2).

Английская пресса и агентство Reuters распространили материалы о расистких кричалках болельщиков в сторону темнокожих игроков «канониров», ссылаясь на информацию фотографа агентства, присутствовавшего на матче.

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости – абсолютная ложь.

Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, что «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяют, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны.

Это уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре.

Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков «канониров» перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев», – говорится в заявлении.

Reuters: Болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»