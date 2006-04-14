Reuters: Болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»

Болельщики ЦСКА скандировали расистcкие кричалки в адрес темнокожих игроков во время матча Лиги Европы между командами, завершившегося со счетом 2:2, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на собственного фотографа, который сообщает, что слышал, как «десятки болельщиков» обзывали и Алекса Ивоби «обезьянами».

По его информации, аналогичными кричалками были встречены также гол Уэлбека, позволивший «канонирам» сравнять счет, и один из запасных игроков «Арсенала», вышедший на поле после финального свистка.

на данный момент не располагает информацией от официальных лиц матча каких-либо инцидентах, связанных с расизмом.

При этом против ЦСКА уже заведено дело по факту нарушения болельщиками правил поведения в части бросания на поле посторонних предметов и использования пиротехники.

Представители РФС, ЦСКА и «Арсенала» от комментариев воздержались.

Ранее дело по поводу расистских выкриков с трибун было заведено против «Зенита» по итогам игры с «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам ответной игры с «РБ Лейпциг» в Лиге Европы