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    Reuters: Болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»

    Теги ЦСКА Лига Европы УЕФА Арсенал происшествия болельщики Дэнни Уэлбек Алекс Ивоби

    Болельщики ЦСКА скандировали расистcкие кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» во время матча Лиги Европы между командами, завершившегося со счетом 2:2, сообщает Reuters. 

    Агентство ссылается на собственного фотографа, который сообщает, что слышал, как «десятки болельщиков» обзывали Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби «обезьянами».

    По его информации, аналогичными кричалками были встречены также гол Уэлбека, позволивший «канонирам» сравнять счет, и один из запасных игроков «Арсенала», вышедший на поле после финального свистка. 

    УЕФА на данный момент не располагает информацией от официальных лиц матча каких-либо инцидентах, связанных с расизмом.

    При этом против ЦСКА уже заведено дело по факту нарушения болельщиками правил поведения в части бросания на поле посторонних предметов и использования пиротехники. 

    Представители РФС, ЦСКА и «Арсенала» от комментариев воздержались. 

    Ранее дело по поводу расистских выкриков с трибун было заведено против «Зенита» по итогам игры с «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. 

    УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам ответной игры с «РБ Лейпциг» в Лиге Европы

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