Арсен Венгер: «Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от матча 1/4 финала против ЦСКА (2:2, первая игра – 4:1).

– Ожидали ли вы такой сложной игры после уверенной победы 4:1 дома?

– Еще по первой игре было ясно, что – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно.

Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить.

- Вы не удовлетворены тем, как команда провела первый тайм?

– Конечно, я не могу быть удовлетворен. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план на игру. У было преимущество, мы позволяли им создавать моменты.

- Можно ли сказать, что вашей команде повезло, что вы не пропустили третий гол?

– В итоге ты получаешь то, чего заслуживаешь. Как только мы забили первый гол, это стало ударом для . Нам стало проще играть, соперник стал раскрываться, пошли контратаки.

Но итоговый результат заслуженный, если брать оба матча, – сказал Венгер в эфире телеканала «Матч ТВ».