Виктор Гончаренко: «75 минут мы были великолепны, а потом просто вышел пар»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала против «Арсенала» (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

«У нас просто не хватило сил. На 75 минут хватило, потом просто вышел пар.

Замена Бистровича? После его замены уровень игры упал, ну и в целом после замен падала скорость игры, к сожалению.

Тем не менее, это не критика, мы не заслуживаем критики. Все футболисты на протяжении этого еврокубкового сезона заслуживают самых добрых слов.

Я не думаю, что замена Дзагоева сильно сказалась. Мне казалось, что поначалу усилил, а потом пропало то движение, которое у него было в начале. Может быть, с Дзагоевым мы бы сыграли лучше, но это не факт.

75 минут мы были великолепны, контролировали игру, заслуженно выигрывали, но на последние 15 минут нас не хватило», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».