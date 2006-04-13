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    Виктор Гончаренко: «75 минут мы были великолепны, а потом просто вышел пар»

    Теги ЦСКА Лига Европы Арсенал Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Витиньо Кристиян Бистрович

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).

    «У нас просто не хватило сил. На 75 минут хватило, потом просто вышел пар.

    Замена Бистровича? После его замены уровень игры упал, ну и в целом после замен падала скорость игры, к сожалению.

    Тем не менее, это не критика, мы не заслуживаем критики. Все футболисты на протяжении этого еврокубкового сезона заслуживают самых добрых слов.

    Я не думаю, что замена Дзагоева сильно сказалась. Мне казалось, что Витиньо поначалу усилил, а потом пропало то движение, которое у него было в начале. Может быть, с Дзагоевым мы бы сыграли лучше, но это не факт.

    75 минут мы были великолепны, контролировали игру, заслуженно выигрывали, но на последние 15 минут нас не хватило», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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