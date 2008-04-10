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    «Динамо» победило ЦСКА (2:1) и продлило беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Ташаев Футбол Россия

    В заключительном матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома проиграл «Динамо».

    После этой победы бело-голубые продлили беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей и поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    ЦСКА – Динамо 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    9 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Ташаев, 0:2 – 49 Ташаев, 1:2 – 60 Чалов.
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Витиньо (Головин, 57), Вернблум, Муса (Чалов, 58).
    ДинамоШунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов (Соснин, 66), Ташаев, Панченко, Соу, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72).
    Предупреждения:
    Соу (39), Морозов (45), Вернблум (68), Дзагоев (80), Ташаев (83).

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    Статистика премьер-лиги

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