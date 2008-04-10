«Динамо» победило ЦСКА (2:1) и продлило беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей

В заключительном матче 25-го тура премьер-лиги ЦСКА дома проиграл «Динамо».
После этой победы бело-голубые продлили беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей и поднялись на 10-е место в турнирной таблице.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Витиньо (Головин, 57), Вернблум, Муса (Чалов, 58).
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Динамо –
Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Цаллагов (Соснин, 66), Ташаев, Панченко, Соу, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72).
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