«Динамо» победило ЦСКА (2:1) и продлило беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей

В заключительном матче 25-го тура премьер-лиги дома проиграл «Динамо».

После этой победы бело-голубые продлили беспроигрышную серию в РФПЛ до 6 матчей и поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

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