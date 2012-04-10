Белый дом призвал британских фанатов не ехать на ЧМ-2018 из-за отсутствия консульской поддержки в России

Официальный представитель Белого дома посоветовал британцам не ехать на в Россию.

По словам члена администрации президента США, британцы и американцы будут менее защищены в России после высылки дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Посольства Великобритании и США в России смогут в меньшей степени помочь фанатам, чем до конфликта между странами.

Высокопоставленный представитель администрации США, попросивший не называть его имени, заявил, что болельщики должны дважды подумать о том, чтобы поехать в России, когда консульской поддержка в стране существенно сократилась.

Кроме того, дело Скрипаля нанесло ущерб сотрудничеству России и США по ЧМ-2018 в сфере борьбы с террористической угрозой.

«У нас не будет возможности защищать наших граждан или даже иметь дело с обычными консульскими делами. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, мы просто не будем иметь средств для разрешения ситуации. Бывают несчастные случаи. Бывает, что люди заболевают, их нужно срочно вывозить из страны.

Мы не предполагаем, что будут какие-то серьезные инциденты, но есть опасения. Мы пытались работать с русскими в сфере борьбы с терроризмом. Любое большое спортивное событие, независимо от того, в какой стране оно проходит, сейчас является мишенью.

У нас сейчас меньше возможностей работать с русскими, чем раньше, потому что они избавились от людей, которые могли бы иметь дело с такими вещами, общаясь с коллегами из Великобритании и США.

Для Великобритании это большая проблема. Великобритания – великая спортивная нация, она серьезно относится к футболу. Британские футбольные болельщики ездят повсюду.

Но может ли ваше посольство обеспечить их поддержку или они будут вынуждены обратиться за помощью к другим консульствам?» – сказал чиновник.

Ожидается, что в Россию приедут около 10 тысяч болельщиков из Англии. Всего они купили 28 тысяч билетов.