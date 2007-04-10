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    В Атланте стреляли по кортежу Мэйвезера. Ранен телохранитель Флойда

    Теги Флойд Мэйвезер-младший происшествия Бокс/UFC/MMA Бокс Профи

    Ночью в воскресенье в Атланте кортеж бывшего чемпиона Флойда Мэйвезера подвергся нападению.

    Около трех часов ночи по машине из кортежа боксера была открыта стрельба. Самого Мэйвезера в этой машине не было. Ранен телохранитель Флойда Грегори Ла Роза. На данный момент Ла Роза уже покинул госпиталь, в котором ему оказали первую помощь.

    «В настоящее время кажется, что стрелок целенаправленно стрелял по машине и это не была случайная стрельба», – заявил пресс-секретарь полиции Атланты Дональд Ханна.

    Нападение произошло, когда Мэйвезер возвращался из ночного клуба в отель.

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