В Атланте стреляли по кортежу Мэйвезера. Ранен телохранитель Флойда

Ночью в воскресенье в Атланте кортеж бывшего чемпиона Флойда Мэйвезера подвергся нападению.

Около трех часов ночи по машине из кортежа боксера была открыта стрельба. Самого Мэйвезера в этой машине не было. Ранен телохранитель Флойда Грегори Ла Роза. На данный момент Ла Роза уже покинул госпиталь, в котором ему оказали первую помощь.

«В настоящее время кажется, что стрелок целенаправленно стрелял по машине и это не была случайная стрельба», – заявил пресс-секретарь полиции Атланты Дональд Ханна.

Нападение произошло, когда Мэйвезер возвращался из ночного клуба в отель.