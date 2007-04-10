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    Тухель подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Унаи Эмери Томас Тухель Футбол Германия Франция

    Новым главным тренером «ПСЖ» станет Томас Тухель.

    44-летний немецкий специалист по окончании сезона сменит в Париже испанца Унаи Эмери.

    Контракт бывшего тренера «Майнца» и дортмундской «Боруссии» уже согласован и будет подписан на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

    Выбор был сделан в пользу Тухеля, хотя парижане рассматривали кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси») и Луиса Энрике, а самим тренером интересовались «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

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