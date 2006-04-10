Виктор Гончаренко о ситуации с Мусой: «Нельзя думать, что можно что-то выиграть с гладким и пушистым коллективом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу того, что отказался пожать ему руку после замены в матче с «Динамо» (1:2).

– Вы что-то эмоционально выговорили Мусе, когда тот демонстративно не пожал вам руку после замены. Что случилось?

– Это в любом случае что-то внутреннее, семейное.

Это нормальная ситуация, когда вы с футболистами можете что-то выговорить друг другу.

У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. Нельзя думать, что можно выиграть что-то с гладким и пушистым коллективом.

На эмоциях наговорили, но и продолжать в том же духе – неправильно, – сказал Гончаренко.

ЦСКА – «Динамо». Муса не пожал руку Гончаренко после замены