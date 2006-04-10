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    Виктор Гончаренко о ситуации с Мусой: «Нельзя думать, что можно что-то выиграть с гладким и пушистым коллективом»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Ахмед Муса Футбол Россия

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу того, что Ахмед Муса отказался пожать ему руку после замены в матче с «Динамо» (1:2).

    – Вы что-то эмоционально выговорили Мусе, когда тот демонстративно не пожал вам руку после замены. Что случилось?

    – Это в любом случае что-то внутреннее, семейное.

    Это нормальная ситуация, когда вы с футболистами можете что-то выговорить друг другу.

    У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. Нельзя думать, что можно выиграть что-то с гладким и пушистым коллективом.

    На эмоциях наговорили, но и продолжать в том же духе – неправильно, – сказал Гончаренко.

    ЦСКА – «Динамо». Муса не пожал руку Гончаренко после замены

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