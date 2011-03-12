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    Никола Максимович: «Фол был, меня задержали руками»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия СКА Хабаровск Неманья Тубич Фернандо Никола Максимович Мирослав Маркович

    Защитник «Спартака» Никола Максимович подвел итог матча против хабаровского СКА (1:0).

    – Я бы похвалил игроков «СКА-Хабаровск». Они оборонялись очень отчаянно, боролись до конца. Тем более нужно учитывать, что они пролетели такое расстояние.

    Я разговаривал с сербами из СКА (Тубичем, Марковичем – прим.). Рассказывают, что полночи не спали из-за дороги. Понятно, что против «Спартака» им было глупо играть в открытый футбол.

    Поэтому они плотно защищались. Для нас матч получился изнурительный. К счастью, мы все-таки победили. Спасибо Фернандо, который так пробил. Три очка наши. Мы их заслужили.

    – Сегодня вы довольно часто начинали атаки.

    – Да, даже чаще, чем некоторые полузащитники. Видимо, тренер решил использовать мой итальянский опыт. Против «Локомотива» проявить эти качества мне не позволил снег.

    – Начинаете ли чувствовать ли себя лидером линии защиты?

    – Не думаю, что это необходимо. Главное четко выполнять свою работу. Но по возможности, конечно, подсказываю партнерам.

    – Фолили на вас в эпизоде с роковым для хабаровчан штрафным?

    – Да, фол был. Руками меня задержали, – сказал Максимович.

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