Никола Максимович: «Фол был, меня задержали руками»

Защитник Никола Максимович подвел итог матча против хабаровского СКА (1:0).

– Я бы похвалил игроков «СКА-Хабаровск». Они оборонялись очень отчаянно, боролись до конца. Тем более нужно учитывать, что они пролетели такое расстояние.

Я разговаривал с сербами из СКА (Тубичем, Марковичем – прим.). Рассказывают, что полночи не спали из-за дороги. Понятно, что против «Спартака» им было глупо играть в открытый футбол.

Поэтому они плотно защищались. Для нас матч получился изнурительный. К счастью, мы все-таки победили. Спасибо , который так пробил. Три очка наши. Мы их заслужили.

– Сегодня вы довольно часто начинали атаки.

– Да, даже чаще, чем некоторые полузащитники. Видимо, тренер решил использовать мой итальянский опыт. Против проявить эти качества мне не позволил снег.

– Начинаете ли чувствовать ли себя лидером линии защиты?

– Не думаю, что это необходимо. Главное четко выполнять свою работу. Но по возможности, конечно, подсказываю партнерам.

– Фолили на вас в эпизоде с роковым для хабаровчан штрафным?

– Да, фол был. Руками меня задержали, – сказал Максимович.