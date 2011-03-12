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    Глушаков о сэйвах Довбни: «Думал, чего-то он объелся»

    Теги Спартак Локомотив Александр Данцев Урал СКА Хабаровск Денис Глушаков Александр Довбня Фернандо

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над хабаровским СКА (1:0).

    «Неважно, напомнил ли сегодняшний гол Фернандо о меме «Глушаков – это похороны». Важно было победить. Второй раз играем с Хабаровском – там 30 ударов было, здесь, наверное, 40-50, не могли забить. Но главное – три очка. Никак не могли упустить эту победу.

    На каком мы сейчас месте – это ни о чем не говорит. Все плотно идут в турнирной таблице, и надо выигрывать каждый матч. Сейчас каждая игра и у нас, и у других превращается в финал. Не надо смотреть на то, как играют другие. Понятно, что мы за ними следим, но в первую очередь надо выигрывать самим и набирать очки. Матч «Локомотива» с «Уралом», наверное, буду смотреть. Для меня важнее, чтобы «Урал» выиграл — и все. Может быть, Данцев положит со своей левой.

    Каррера просил продолжать играть в том же духе. Говорил, что если будем больше бить, нагнетать, то забьем. Он просил быстрее играть в пас, переводить мяч с фланга на фланг, растягивать их, потому что было очень тяжело взломать оборону. У них было пять защитников и, наверное, двое-трое опорников. Всегда тяжело взламывать такого соперника.

    Когда Довбня отражал удары, я думал: чего-то он объелся. Он и в первом круге тащил, и сейчас тащил. Наверное, «Спартак» – это его команда. После игры с ним не общался. Чуть быстрее можно вводить мяч, когда мы с ними играем, потому что он очень долго вводит мяч.

    Перед штрафными я просто подхожу и слушаю, о чем они там говорят, чтобы встать в нужном месте и подождать, когда вратарь отобьет мяч, и забить. Я спрашиваю, в какой угол пробьют, будет удар через стенку или низом», – сказал Глушаков.

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