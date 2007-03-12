Георгий Джикия: «Спартак» будет чемпионом-2018!»

Защитник Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над хабаровским СКА (1:0).

«Если честно, сегодня нервничал больше, чем когда получил травму. Вообще сумасшествие. Все хотели победы, и ребята огромные молодцы, дожали.

Считаю, что результат сегодня закономерен. Когда я играл в составе , Глушаков забил такого же плана гол — в тот же угол, от перекладины, на 92-й минуте.

Дай бог, чтобы все повторилось. Верю ли в то, что можно догнать ? Да. Конечно, я верю в чемпионство. «Спартак» будет чемпионом-2018!» – сказал Джикия.