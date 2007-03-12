Георгий Джикия: «Спартак» будет чемпионом-2018!»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над хабаровским СКА (1:0).
«Если честно, сегодня нервничал больше, чем когда получил травму. Вообще сумасшествие. Все хотели победы, и ребята огромные молодцы, дожали.
Считаю, что результат сегодня закономерен. Когда я играл в составе «Амкара», Глушаков забил такого же плана гол — в тот же угол, от перекладины, на 92-й минуте.
Дай бог, чтобы все повторилось. Верю ли в то, что можно догнать «Локомотив»? Да. Конечно, я верю в чемпионство. «Спартак» будет чемпионом-2018!» – сказал Джикия.