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    Георгий Джикия: «Спартак» будет чемпионом-2018!»

    Теги Спартак Локомотив Амкар премьер-лига Россия СКА Хабаровск Георгий Джикия

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над хабаровским СКА (1:0).

    «Если честно, сегодня нервничал больше, чем когда получил травму. Вообще сумасшествие. Все хотели победы, и ребята огромные молодцы, дожали.

    Считаю, что результат сегодня закономерен. Когда я играл в составе «Амкара», Глушаков забил такого же плана гол — в тот же угол, от перекладины, на 92-й минуте.

    Дай бог, чтобы все повторилось. Верю ли в то, что можно догнать «Локомотив»? Да. Конечно, я верю в чемпионство. «Спартак» будет чемпионом-2018!» – сказал Джикия.

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