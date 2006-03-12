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    Виктор Гончаренко: «Может, «Ахмат» заслужил один гол, но у нас в воротах Акинфеев. Мы знаем его уровень»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ахмат Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением после матча 22-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:0).

    - Удалось использовать проблемы соперника в защите?

    – Думаю, да. Все-таки достаточно много атак мы провели через центр, и голы оттуда приходили, быстрые атаки, позиционные. Но это футбол – травмы и дисквалификации тут могут быть.

    - Стал ли переломным момент в середине первого тайма, когда Акинфеев выбил мяч из ворот?

    – Сложно сказать. Конечно, Игорь нас очень часто выручает. Мы знаем его уровень.

    Считаю, что и до этого момента, и после у нас было достаточно ситуаций, чтобы забить. Думаю, победа наша в целом по делу.

    - А счет по игре?

    – А как счет можно назвать не по игре, если ты забиваешь и у тебя еще есть моменты?

    Может быть, «Ахмат» заслужил один гол, но у нас в воротах Акинфеев, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

    Акинфеев выбил из ворот мяч, который, возможно, пересек линию

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