Виктор Гончаренко: «Может, «Ахмат» заслужил один гол, но у нас в воротах Акинфеев. Мы знаем его уровень»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением после матча 22-го тура премьер-лиги с (3:0).

- Удалось использовать проблемы соперника в защите?

– Думаю, да. Все-таки достаточно много атак мы провели через центр, и голы оттуда приходили, быстрые атаки, позиционные. Но это футбол – травмы и дисквалификации тут могут быть.

- Стал ли переломным момент в середине первого тайма, когда Акинфеев выбил мяч из ворот?

– Сложно сказать. Конечно, Игорь нас очень часто выручает. Мы знаем его уровень.

Считаю, что и до этого момента, и после у нас было достаточно ситуаций, чтобы забить. Думаю, победа наша в целом по делу.

- А счет по игре?

– А как счет можно назвать не по игре, если ты забиваешь и у тебя еще есть моменты?

Может быть, заслужил один гол, но у нас в воротах Акинфеев, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Акинфеев выбил из ворот мяч, который, возможно, пересек линию