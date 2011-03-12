ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) и вышел на 2-е место в РФПЛ

В 22-м туре РФПЛ ЦСКА на выезде разобрался с (3:0).

Московская команда вышла на чисто второе место в таблице, набрав 41 очко. ЦСКА может в случае победы подвинуть «Спартак», который сегодня сыграет со СКА.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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