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    ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) и вышел на 2-е место в РФПЛ

    Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Ахмат Витиньо Александр Головин

    В 22-м туре РФПЛ ЦСКА на выезде разобрался с «Ахматом» (3:0).

    Московская команда вышла на чисто второе место в таблице, набрав 41 очко. ЦСКА может в случае победы подвинуть «Спартак», который сегодня сыграет со СКА.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Ахмат – ЦСКА 0:3 (0:2, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Головин, 0:2 – 28 Витиньо, 0:3 – 68 Игнашевич.
    АхматГудиев, Уциев, Швец, Плиев, Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Роши, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.
    ЦСКААкинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Натхо (Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Витиньо (Березуцкий, 54), Вернблум, Муса.
    Предупреждения:
    Уциев (52), Березуцкий (62), Щенников (71).

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