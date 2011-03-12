ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) и вышел на 2-е место в РФПЛ

В 22-м туре РФПЛ ЦСКА на выезде разобрался с «Ахматом» (3:0).
Московская команда вышла на чисто второе место в таблице, набрав 41 очко. ЦСКА может в случае победы подвинуть «Спартак», который сегодня сыграет со СКА.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Гудиев, Уциев, Швец, Плиев, Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Роши, Митришев (Бериша, 79), Лео Жаба (Мбенг, 68), Балай.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Натхо (Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Витиньо (Березуцкий, 54), Вернблум, Муса.
- Предупреждения:
- Уциев (52), Березуцкий (62), Щенников (71).