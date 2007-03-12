Сверрир Ингасон: «У «Зенита» достаточно футболистов. Игра на два фронта не должна быть для них проблемой»

Защитник Сверрир Ингасон поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

– Ничья – хороший результат для «Ростова»?

– Думаю, что да. Мы можем быть довольны своей игрой. Тем более, соперник не создал практически ни одного момента у наших ворот. Опасность исходила только от стандартных положений. Мы, в свою очередь, неплохо контратаковали.

– Почему не удалось забить? В чем была проблема?

– Нет никакой проблемы. Мы атаковали, создали моменты. Думаю, нужно просто более бережно относиться к голевым ситуациям.

Во втором тайме мы давили и прессинговали, вполне могли победить. Поэтому, думаю, что ничья – нормальный результат для обеих команд.

– У в составе не было нескольких ключевых игроков. Это повлияло на игру соперника?

– Нет, не думаю. В составе «Зенита» много хороших футболистов. Да, у соперника был сложный выезд в Германию.

Но у «Зенита» достаточно футболистов для всех соревнований, поэтому для команды такого калибра игра на два фронта не должна быть проблемой, – сказал Ингасон.

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