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    На матче «Фиорентина» – «Беневенто» болельщики вывесили баннер об Астори: «Есть люди, которые не умирают»

    Теги Фиорентина серия А Италия болельщики фото Артемио Франки Давиде Астори Беневенто

    Болельщики «Фиорентины» на матче 28-го тура серии А против «Беневенто» почтили память скончавшегося 4 марта капитана команды Давиде Астори.

    На поле и на трибунах стадиона «Артемио Франки» появились баннеры, адресованные 31-летнему футболисту.

    Самый большой баннер гласит: «Есть люди, которые не умирают, истории, которые уходят в вечность. Доброго пути, капитан!»

    После минуты молчания, пока игроки держали большой баннер «Чао, Давиде», болельщики клуба из Флоренции выпустили в небо белые воздушные шарики, на которых были написаны слова к Астори.

    Руководство лиги не разрешило остановить игру на 13-й минуте встречи, чтобы аплодисментами почтить память Астори, игравшего под этим номером, но фанаты все равно проведут эту акцию.

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