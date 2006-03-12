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    Бадель произнес надгробную речь на похоронах Астори: «Мы расскажем твоей дочери, что ты был человеком с большой буквы»

    Теги Фиорентина серия А Италия Милан Бадель Давиде Астори

    Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель произнес надгробную речь на похоронах защитника Давиде Астори.

    «Ты и брат, и сын, которого хотел бы иметь каждый. У твоих родителей никогда не было проблем с тобой.

    Ты не такой, как все. Ты настоящий футбол, футбол в чистом виде для детей.

    Мыслями мы с твоими папой и мамой, братьями, Франческой и принцессой Викки (супругой и дочерью).

    Ты был человеком с большой буквы, и мы ей об этом расскажем. Ты свет для всех нас», – сказал Бадель.

    «Ты – лучшее выражение мира, в котором ценилось воспитание». Как же жаль Астори

    Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год

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