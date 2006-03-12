Бадель произнес надгробную речь на похоронах Астори: «Мы расскажем твоей дочери, что ты был человеком с большой буквы»

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель произнес надгробную речь на похоронах защитника Давиде Астори.

«Ты и брат, и сын, которого хотел бы иметь каждый. У твоих родителей никогда не было проблем с тобой.

Ты не такой, как все. Ты настоящий футбол, футбол в чистом виде для детей.

Мыслями мы с твоими папой и мамой, братьями, Франческой и принцессой Викки (супругой и дочерью).

Ты был человеком с большой буквы, и мы ей об этом расскажем. Ты свет для всех нас», – сказал Бадель.

«Ты – лучшее выражение мира, в котором ценилось воспитание». Как же жаль Астори

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