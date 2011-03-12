Глава «Локомотива»: «Плотность травяного покрова в Екатеринбурге всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил озабоченность состоянием поля в Екатеринбурге, где в понедельник москвичи сыграют в РФПЛ с «Уралом».
«В Екатеринбурге меня больше беспокоит состояние поля: оно не соответствует требованиям РФПЛ, предъявляемым к естественным газонам. Комиссия РФПЛ констатировала, что плотность травяного покрова составляет всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80. РФПЛ должна срочно принимать решение, если мы играем в футбол, а не в другой вид спорта. А чтобы за пару-тройку дней выросла трава – это фантастика.
Или мы играем по закону, или по непонятным другим требованиям и причинам – в противном случае мы никогда не сделаем бизнес в футболе. Здесь нет неуважения к болельщикам «Урала» – неуважение к ним проявляет только менеджмент, ответственный за состояние газона.
В моем понимании РФПЛ должна принимать решение о переносе игры на поле, которое соответствует требованиям. Если газон в Екатеринбурге будет приведен в соответствие, то у меня претензий нет», – сказал Мещеряков.
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